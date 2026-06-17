الأعلى للإعلام: حسام حسن يشكو رضا عبد العال من جديد

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 17:04

كتب : FilGoal

حسام حسن

أكد المجلس الأعلى للإعلام تلقيه شكوى من حسام حسن مدرب منتخب مصر ضد رضا عبد العال بداعي الإساءة.

وأفاد المجلس الأعلى للإعلام في بيان: "تلقينا شكوى جديدة من المحامي أشرف عبد العزيز، وكيلًا عن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، ضد رضا عبد العال، بداعي الإساءة لموكله، خلال ظهوره في قناة TEN وعبر فيديوهات ينشرها على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي".

كما عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يوم الأربعاء، جلسة استماع للإعلامي أحمد شوبير.

وذلك للنظر في الشكاوى المقدمة ضده من بعض أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد.

شهدت الجلسة حضور علاء الكحكي، رئيس شبكة قنوات النهار، في إطار إجراءات الفحص والاستماع التي تجريها اللجنة للوقوف على أبعاد الشكاوى المقدمة وملابساتها.

ومن المقرر أن تعقد لجنة الشكاوى جلسة استماع أخرى بحضور الممثل القانوني لشبكة قنوات النهار، يوم الإثنين المقبل.

وذلك لاستكمال فحص الشكاوى، ولإتاحة الفرصة أمام إدارة قناة النهار لتقديم مزيد من المستندات والأوراق المتعلقة بموضوع الشكاوى.

حسام حسن رضا عبد العال
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