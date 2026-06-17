فريق عبد المنعم.. نيس يعلن إقالة كلود بويل من تدريبه

أعلن نادي نيس إقالة مدربه كلود بويل من تدريب الفريق.

وأشار النادي إلى أن رحيل بويل عن تدريب الفريق جاء بسبب النتائج المخيبة التي مر بها الفريق خلال الموسم.

صاحب الـ 64 عاما تولى تدريب نيس خلال شهر ديسمبر الماضي.

وقاد بويل نيس في 27 مباراة وتمكن الفريق تحت قيادته في تحقيق الفوز في 8 مباريات وخسر9 وتعادل في 10.

وكان نيس قد أنهى الموسم بالمركز الـ 16 في جدول الترتيب والتقى مع سانت إتيان في ملحق تفادي الهبوط ونجح في الاستمرار بدوري الدرجة الأولى.

نيس هو فريق محمد عبد المنعم لاعب منتخب مصر والذي يشارك مع الفراعنة حاليا بكأس العالم 2026.

ولم يشارك عبد المنعم في أي مباراة بقميص نيس خلال الموسم الماضي بسبب معاناته من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي وعدم الجاهزية بعد التعافي من الإصابة.