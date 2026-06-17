لاجازيتا: ريال مدريد تواصل مع إنتر بشأن ضم باستوني

دخل ريال مدريد في سباق التعاقد مع الإيطالي أليساندرو باستوني مدافع إنتر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أبدى ريال مدريد اهتمامه بضم باستوني خلال الميركاتو الجاري، في ظل سعي النادي لتدعيم خط الدفاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولي ريال مدريد وإنتر ناقشوا وضع اللاعب خلال لقاء جمع رئيسي الناديين على هامش مباراة أساطير الفريقين الخيرية في العاصمة الإسبانية مدريد.

ويتمسك إنتر بالحصول على ما لا يقل عن 70 مليون يورو للموافقة على رحيل المدافع الإيطالي، وهو المبلغ نفسه الذي طلبه سابقًا عندما أبدى برشلونة اهتمامه بالتعاقد معه.

ويرتبط باستوني بعقد مع إنتر حتى صيف 2028، بينما يعتبره النادي الإيطالي أحد الركائز الأساسية في تشكيلته، رغم استعداده لمناقشة بيعه حال وصول عرض مناسب من الناحية المالية.

وأوضحت الصحيفة أن إتمام الصفقة قد يعتمد على رأي البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي عاد مؤخرًا إلى ريال مدريد، إذ سيكون له القرار النهائي بشأن احتياجات الفريق الدفاعية.

وفي حال رحيل باستوني، سيضطر إنتر لإعادة ترتيب خططه في سوق الانتقالات، مع البحث عن بديل مناسب لتعويض أحد أبرز عناصره الدفاعية.

وشارك أليساندرو باستوني في 298 مباراة بقميص إنتر، سجل خلالها 8 أهداف، وساهم في التتويج بـ9 ألقاب مع الفريق الإيطالي.