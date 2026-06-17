نانت يعلن اسم مدربه الجديد

أعلن نادي نانت يوم الأربعاء تعيين الأرميني ميشيل دير زاكاريان كمدير فني للفريق.

سيقود دير زاكاريان نانت في دوري القسم الثاني بعد هبوطه الموسم المنصرم.

وأفاد النادي عبر موقعه: "بعد رحيل وحيد خليلوزيتش، أسند نادي نانت مهمة قيادة الفريق إلى ميشيل دير زاكاريان، أحد الأسماء المعروفة في تاريخ النادي، بعقد يمتد لعامين".

وانضم دير زاكاريان إلى النادي في سن الخامسة عشرة، وهو من أكثر الشخصيات ارتباطًا بنانت. دافع عن ألوان الفريق الأصفر والأخضر كلاعب بين عامي 1980 و1988، وتوج ببطولة فرنسا عام 1983.

وبعد انتقاله إلى التدريب، يستعد المدافع السابق لخوض تجربته الثالثة على مقاعد بدلاء نانت، بعد فترتين سابقتين في موسمي 2007-2008 ومن 2012 إلى 2016، حيث نجح في كل مرة في إعادة النادي من دوري الدرجة الثانية إلى الدوري الممتاز، وذلك عامي 2008 و2013.

وبعد تجارب تدريبية مع أندية ريمس وبريست ومونبلييه وكان، يعود المدرب إلى نانت.

وكان وحيد خليلوزيتش قد قاد نانت في المباريات الأخيرة من الموسم على أمل إنقاذه من الهبوط.

وهبط فريق نانت إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي قبل جولة من نهاية الموسم.

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يهبط فيها نانت منذ موسم 2008-2009.

ومن المتوقع أن يغادر مصطفى محمد صفوف الفريق بعد هبوطه لدوري الدرجة الثانية.