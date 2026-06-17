موندو ديبورتيفو: الزلزولي يخضع لفترة علاجية في فرنسا

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 12:24

كتب : FilGoal

عبد الصمد الزلزولي - مصر الأولمبي – المغرب الأولمبي – أولمبياد باريس 2024

غادر المغربي عبد الصمد الزلزولي جناح ريال بيتيس معسكر منتخب بلاده المشارك في كأس العالم 2026، من أجل بدء رحلة التعافي من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

عبد الصمد الزلزولي

النادي : ريال بيتيس

المغرب

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن الزلزولي سيعود إلى إسبانيا اليوم الثلاثاء، حيث سيتوجه إلى مدينة إلتشي لقضاء عدة أيام مع أسرته قبل بدء المرحلة الأولى من برنامجه التأهيلي.

وكان لاعب ريال بيتيس قد تعرض لإصابة في أربطة الركبة خلال المباراة الودية الأخيرة لمنتخب المغرب أمام النرويج، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.

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وكان الزلزولي قد تواجد في قائمة المغرب للمشاركة في كأس العالم، قبل استبعاده من القائمة بسبب الإصابة.

وبحسب ما أعلنه ريال بيتيس، سيسافر الزلزولي لاحقًا إلى فرنسا للخضوع للعلاج في مركز متخصص، ضمن خطة التعافي من الإصابة.

وشاهد الزلزولي من المدرجات مباراة المغرب والبرازيل في افتتاح مشوار أسود الأطلس بالمونديال، والتي انتهت بالتعادل 1-1، قبل مغادرة المعسكر للتركيز على استكمال برنامجه العلاجي.

ومن المتوقع أن ينضم اللاعب إلى فترة الإعداد للموسم الجديد متأخرًا بعض الشيء، والتي تنطلق يوم 7 يوليو، لكنه لا يواجه خطر الغياب عن بداية مشوار ريال بيتيس في الدوري الإسباني منتصف أغسطس المقبل.

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