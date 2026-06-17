كأس العالم - رينار: لم أتردد لحظة في قبول مهمة تدريب تونس

أوضح هيرفي رينار مدرب تونس الجديد أنه لم يتردد حين عرض عليه تدريب منتخب نسور قرطاج خلال كأس العالم.

وأعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينار مدربا للمنتخب خلفا لصبري لموشي بعد الخسارة 5-1 أمام السويد.

وقال رينار في تصريحات مصورة: "عندما تواصل معي الاتحاد التونسي لكرة ، لم أتردد لحظة في قبول مهمة تدريب المنتخب".

وأضاف "وهناك مباراتان متبقيتان في دور المجموعات، وما دامت الحياة قائمة، يبقى الأمل".

وتمت إقالة لموشي بعد الخسارة من السويد في افتتاح دور المجموعات لكأس العالم 2026 بـ 5 أهداف مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها في الودية الأخيرة للفريق قبل البطولة ضد بلجيكا.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.