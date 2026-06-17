خبر في الجول - زد يتمم اتفاقه مع الفلسطيني وجدي نبهان

اقترب نادي زد من ضم الظهير الأيسر الفلسطيني وجدي نبهان لتدعيم صفوفه بالموسم المقبل.

وجدي نبهان النادي : الوحدات زد

وعلم FilGoal.com أن زد توصل لاتفاق مع اللاعب على ضمه في صفقة انتقال حر.

نبهان يبلغ من العمر 24 عاما ويلعب بمركز الظهير الأيسر.

وكان نهبان قد قضى الموسم الماضي ضمن صفوف الوحدات الأردني الذي لعبه له بعقد لمدة موسم واحد.

وخلال الموسم، شارك نبهان في 30 مباراة بقميص الوحدات وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 أهداف.

وشارك نبهان في جميع الفئات العمرية لمنتخب فلسطين، ومع المنتخب الأول شارك في 9 مباريات كان أولها ضد عمان في تصفيات كأس العالم بعام 2024.

وأنهى زد الموسم المنقضي بالمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 49 نقطة، بينما وصل الفريق لنهائي كأس مصر وحصل على المركز الرابع في بطولة كأس عاصمة مصر.