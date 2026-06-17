لم يكتف ميسي بما حققه في كأس العالم والتتويج باللقب في نسخة 2022، ليفتتح مشواره في نسخة 2026 بمعادلة رقم الهداف التاريخي للبطولة.

وقاد ميسي "GOAT" -أي الأفضل على مر العصور- منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وجاء ذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من كأس العالم.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 17 و60 و76.

وبات ميسي الهداف التاريخي لكأس العالم بالتساوي مع ميروسلاف كلوزه مهاجم منتخب ألمانيا برصيد 16 هدفا لكل منهما.

المعزة رايقة

تخطى ميسي كل من كيليانن مبابي وجيرد مولر والظاهرة رونالدو ليتساوى مع ميروسلاف كلوزة الهداف التاريخي لكأس العالم.

ليونيل ميسي - ميروسلاف كلوزة - 16 هدفا

البرازيلي رونالدو - 15 هدفا

جيرد مولر - كيليان مبابي 14 هدفا

جوست فونتي 13 هدفا

ويشارك ميسي للنسخة السادسة على التوالي في كأس العالم ولم يفشل سوى في التسجيل إلا بنسخة 2010.

وسجل ميسي الهاتريك الأول في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

السيدات والسادة.. إليكم تاريخ كأس العالم بنفسه🇦🇷🐐 ميسي يصبح هداف كأس العالم التاريخي برصيد 16 هدفا بالتساوي مع المهاجم الألماني ميروسلاف كلوزة 🔝⚽#كأس_العالم pic.twitter.com/FM039g7Sbe — FilGoal (@FilGoal) June 17, 2026

ديجافو

في نفس تاريخ أول أهدافه بكأس العالم، نجح ليونيل ميسي في تسجيل ثلاثة أهداف والتواجد على قمة ترتيب هدافي البطولة.

وسجل ليونيل ميسي أول أهدافه في 16 يونيو 2006 أمام صربيا.

وبعد 20 عاما نجح ميسي في تسجيل ثلاثة أهداف.

وبات ميسي بذلك أكبر لاعب يسجل هاتريك في كأس العالم بعمر 38 عاما و357 يوما.

وتخطى ميسي بذلك الرقم المسجل باسم كريستيانو رونالدو عندما سجل ثلاثية في شباك إسبانيا نسخة 2018 بعمر 33 عاما و122 يوما.

video:1

المئوية الثانية

حقق ليونيل ميسي هذه الأرقام القياسية في مباراته رقم 200 بقميص المنتخب الأرجنتيني.

ورفع ميسي رصيد أهدافه الدولية إلى 120 هدفا.

وكان من الطبيعي بعد كل ذلك أن يحصد ميسي جائزة رجل المباراة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بهجوم أرجنتيني مبكر بحثا عن افتتاح التسجيل.

وكاد لاوتارو مارتينيز أن يسجل الأول في الدقيقة الرابعة برأسية رائعة لكن نجح لوكا زيدان في إبعادها بنجاح.

وسجل ليونيل ميسي هدفا في الدقيقة الخامسة لكنه لم يحتسب بداعي التسلل.

ورد منتخب الجزائر بهدف عن طريق فارس شايبي في الدقيقة الثامنة لكن تدخلت تقنية الفيديو لإلغائه بداعي التسلل.

وأخيرا نجح ليونيل ميسي في افتتاح التسجيل بعد تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 17 فشل زيدان في التعامل معها لتسكن الشباك.

واستمرت سيطرة الأرجنتين في الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية على المرمى.

ومع بداية الشوط الثاني استمرت الأرجنتين في الضغط بحثا عن التسجيل مجددا.

وكاد مارتينيز أن يسجل في الدقيقة 54 بتسديدة قوية لكن تألق زيدان ومنع الهدف الثاني.

ونجح ميسي في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 62 بعد متابعة جيدة بقدمه اليمنى.

ومنع زيدان ميسي من تسجيل الهاتريك في الدقيقة 65 بعد التصدي لتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء.

ورد ميسي سريعا بهدف ثالث في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

ويستعد منتخب الأرجنتين للعب أمام النمسا ضمن منافسات الجولة الثانية في تمام الثامنة من مساء الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني ضمن نفس الجولة.