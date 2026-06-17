باصوا لهالاند

الأربعاء، 17 يونيو 2026 - 03:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

النرويج ضد العراق

مرروا لهالاند، هكذا وصف ستاله سولباكن مدرب النرويج خطته خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة العراق، ويبدو أن الخطة قد نجحت لأن الفريق حقق الفوز وسجل هالاند ثنائية بالإضافة لصناعة هدفا آخر.

وحقق منتخب النرويج الفوز على العراق بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب جيليت بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

سجل ثلاثية النرويج في المباراة كل من هالاند الذي أخرز هدفين، وليو أوستيجارد، وكريستيان ثورستفيدت، بينما أحرز أيمن حسين هدف العراق.

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وسجل هالاند ثنائية خلال مشاركته الأولى في كأس العالم عبر مسيرته.

هدف أيمن حسين كان هو الثاني للعراق تاريخيا في كأس العالم بعد هدف أحمد راضي بنسخة 1982.

وحقق منتخب النرويج الفوز لأول مرة في كأس العالم منذ فوزه على البرازيل في نسخة 1998.

التشكيل

بدأ أيمن حسين المباراة في التشكيل الأساسي للعراق، بينما قاد كل من ألكسندر سورلوث وإيرلنج هالاند هجوم النرويج.

وأصبح هالاند اللاعب رقم 31 الذي يشارك هو ووالده في كأس العالم عبر التاريخ.

أحداث المباراة

المباراة بدأت بشكل هادئ ولم تشهد الكثير من الفرص.

وبالدقيقة 28 تقدم هالاند بالهدف الأول للنرويج مستغلا عرضية نفذها دافيد مولر أمام المرمى.

وتعادل العراق عن طريق أيمن حسين برأسية بعد عرضية من أمير العماري بالدقيقة 39.

وبعد 4 دقائق استغلا هالاند خطأ فادح من المدافع وحارس المرمى ليسجل الهدف الثاني للنرويج.

وبالدقائق المتبقية من المباراة أهدر العراق أكثر من فرصة لتسجيل التعادل كان أبرزها انفرادا من علي الحمادي الذي لحق به الدفاع.

في الشوط الثاني استمر ضغط العراق لمحاولة التعادل ولكن دون فرص خطيرة.

وبالدقيقة 76 سجل ليو أوستيجارد الهدف الثالث للنرويج برأسية بعد ركنية نفذها مارتن أوديجارد.

وأنهى ثورستفيدت رباعية النرويج بالدقيقة 95 مستغلا تمريرة بالرأس من هالاند ليضع الكرة في الشباك متفوقا على الدفاع وحارس المرمى.

وسيلعب منتخب العراق مباراته المقبلة ضد فرنسا يوم الثلاثاء المقبل، بينما تلتقي النرويج مع السنغال.

النرويج العراق كأس العالم 2026 إيرلنج هالاند
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