بعد أيام فقط مع السكة الحديد.. ياسر الكناني يعود لتدريب كهرباء الإسماعيلية
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 22:04
كتب : رضا السنباطي
أعلن نادي كهرباء الإسماعيلية تعاقده مع ياسر الكناني لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل.
ياسر الكناني
النادي :
ويشارك كهرباء الإسماعيلية في دوري المحترفين خلال الموسم المقبل بعد الهبوط من الدوري الممتاز خلال الموسم المنقضي.
وسيتواجد الكناني مع كهرباء الإسماعيلية في ولاية ثانية بعد أن تولى تدريب الفريق بالموسم قبل الماضي وقاده للصعود للدوري الممتاز.
ورحل الكناني عن تدريب كهرباء الإسماعيلية قبل المشاركة مع الفريق بالدوري الممتاز.
وكان الكناني قد تولى تدريب السكة الحديد خلال الأيام الماضية ولكنه رحل عن تدريب الفريق بالتراضي بعد أيام فقط من توقيع العقود.
وأنهى كهرباء الإسماعيلية الدوري خلال الموسم الماضي بالمركز الـ 18.
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