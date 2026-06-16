ذا أثلتيك: توتنام يضم مدافع هولندا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 20:50

كتب : FilGoal

جان بول فان هيكي - دايزن ماييدا - هولندا - اليابان

توصل نادي توتنام إلى اتفاق مع نادي برايتون لضم المدافع الهولندي جان بول فان هيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت شبكة ذا أثلتيك، عن توصل توتنام لاتفاق لضم اللاعب مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت ذا أثلتيك إلى أن الاتفاق لا يتضمن لوكا فوسكوفيتش مدافع توتنام.

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وقدم برايتون عرضا لضم فوسكوفيتش مدافع توتنام مقابل 30 مليون جنيه إسترليني.

توتنام يتوصل إلى اتفاق مع برايتون لضم المدافع الهولندي فان هيكي مقابل 52 مليون جنيه إسترليني

ويتواجد فان هيكي بصحبة المنتخب الهولندي في كأس العالم المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وشارك فان هيكي أساسيا في مباراة هولندا أمام اليابان في الجولة الأولى للطواحين في كأس العالم.

وانتهت مباراة هولندا واليابان بالتعادل 2-2 ضمن مباريات المجموعة السادسة.

ولعب فان هيكي صاحب الـ 26 عاما الموسم الماضي 40 مباراة مع برايتون، نجح في تسجيل 3 أهداف، وصنع 3 أهداف أخرى.

فان هيكي توتنام برايتون
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