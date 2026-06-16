تقرير: مارتينيز قرر الرحيل عن البرتغال بعد كأس العالم

قرر الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال، الرحيل بعد كأس العالم.

وكشف موقع talkSPORT عن قرار مارتينيز بالرحيل بعد نهاية عقده يوليو القادم بعد نهاية كأس العالم.

وذكر الموقع أن قرار مارتينيز جاء بصرف النظر عن نتائج البرتغال في المونديال.

ويلتقي المنتخب البرتغالي أمام نظيره الكونغو الديمقراطية في تمام الثامنة مساء الأربعاء، في افتتاحية مباريات الفريق بكأس العالم.

ويتواجد المنتخب البرتغالي في المجموعة الـ 11 إلى جانب أوزبكستان وكولومبيا والكونغو الديمقراطية.

وتعد فرصة البرتغال للمنافسة على لقب كأس العالم هي الأخيرة لكرستيانو رونالدو قائد الفريق.

وأشار talkSPORT إلى أن مارتينيز يبقى كافة الخيارات مفتوحة حول مستقبله سواء بالعودة إلى إنجلترا أو التدريب في أي تجربة دولية مع منتخب آخر.

وتوج مارتينيز صاحب الـ 52 عاما، بـ 3 ألقاب خلال مسيرته بدوري الأمم الأوروبية مع البرتغال عام 2025، وكأس إنجلترا مع ويجان عام 2013، بالإضافة إلى قيادة سوانزي سيتي للتأهل للدرجة الثانية في إنجلترا عام 2008.

وقاد المدرب الإسباني المنتخب البلجيكي لتحقيق أفضل إنجاز في تاريخ مشاركاته بالمونديال بحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية في كأس العالم روسيا 2018.