"تتوافق فلسفته مع رؤية النادي".. أموريم مدربا لـ ميلان الإيطالي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 19:22

كتب : FilGoal

روبن أموريم - مدرب ميلان

أعلن نادي ميلان الإيطالي تعيين روبن أموريم مدربا للفريق.

ولم يكشف ميلان عن مدة وتفاصيل التعاقد مع المدرب البرتغالي.

وتولى أموريم تدريب سبورتنج لشبونة عام 2020.

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ونجح في التتويج مع لشبونة بلقبين للدوري البرتغالي، وكأسين للدوري، وكأس السوبر.

كما تولى أموريم تدريب فريق مانشستر يونايتد.

وقال جيري كاردينال ملك نادي ميلان في بيان النادي الرسمي عن أسباب اختيار أموريم: "لقد تابعنا روبن لسنوات، ومسيرته مع سبورتنج مثيرة للإعجاب للغاية، وتعكس أسلوب اللعب الذي نبحث عنه."

وأضاف كاردينال "إنه أحد أكثر المدربين استعدادًا وابتكارًا في الجيل الأوروبي الجديد - شاب، طموح، ويتمتع بهوية كروية عصرية تتميز بالسيطرة على المباريات بالاستحواذ، ونظام ضغط حديث، ونهج تكتيكي واضح"،

وأكمل "يؤمن روبن بكرة القدم الهجومية ذات الضغط العالي والتحولات السريعة التي تُتيح تسجيل المزيد من الأهداف."

وأتم "تتوافق فلسفته تمامًا مع رؤيتنا، بينما برزت لنا صفاته القيادية وسجله الحافل في تطوير اللاعبين. نحن نؤمن بروبن ونتطلع بشوق لانضمامه إلى النادي."

من جانبه، قال روبن أموريم في بيان إعلان توليه تدريب الفريق: "هناك طموحات ترافق الشخص طوال مسيرته المهنية، وتدريب إيه سي ميلان كان دائمًا أحدها."

وتابع "أعرف تمامًا ما يمثله هذا النادي: تاريخ عريق، ومكانة مرموقة، وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم. إنه تحدٍّ أقبله بفخر وحماس، مدركًا تمامًا ما تمثله هذه الألوان. أتوق لبدء العمل وعيش الشغف الذي يحرك إيه سي ميلان يوميًا."

ميلان الإيطالي روبن أموريم
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