كأس العالم - رينار: فرص تونس ما زالت قائمة بشرط

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 18:27

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - السعودية - كأس العالم

يؤمن هيرفي رينار مدرب تونس الجديد في فرص فريقه في عبور دور المجموعات، بشرط تقديم رد فعل قوي أمام اليابان وهولندا.

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تعيين الفرنسي هيرفي رينار مدربا للمنتخب خلفا لصبري لموشي بعد الخسارة 5-1 أمام السويد.

وقال هيرفي رينارد مدرب تونس عبر صحيفة "لو بارزيان" الفرنسية: "فرصة قيادة منتخب في كأس العالم تعد تجربة استثنائية ونادرة، وهذا ما دفعني لخوض هذا التحدي، رغم إدراكي لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقي".

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وأضاف "الأولوية الآن تتمثل في تجهيز اللاعبين ذهنيا وفنيا لمباراتي اليابان وهولندا".

وشدد "لا تزال الفرصة قائمة للعودة إلى دائرة المنافسة إذا نجحنا في تقديم رد فعل قوي خلال المباراتين".

وتمت إقالة لموشي بعد الخسارة من السويد في افتتاح دور المجموعات لكأس العالم 2026 بـ 5 أهداف مقابل هدف، وهي النتيجة ذاتها في الودية الأخيرة للفريق قبل البطولة ضد بلجيكا.

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

وتعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

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