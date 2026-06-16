كأس العالم - العويس يكشف سر تألقه أمام أوروجواي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 18:09

كتب : FilGoal

محمد العويس حارس السعودية

كشف محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي سر ظهور تألقه أمام أوروجواي.

وساهم العويس في حصول السعودية على نقطة ثمينة أمام أوروجواي في الجولة الاولى لكأس العالم.

وقال محمد العويس عبر بي إن سبورتس: "زملائي اللاعبون ساعدوني في الظهور بهذا الشكل بفضل مستواهم الدفاعي المميز، ونجحنا في حصد نقطة مهمة ستساعدنا في مشوار التأهل".

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وأضاف "الضغط والرغبة موجودان لدى الجميع، واللاعب السعودي يحلم دائما بتحقيق الأفضل".

واستدرك "لكن هناك بعض الجزئيات والأخطاء التي يجب العمل عليها، وحتى منتخب أوروجواي ارتكب أخطاء".

وأتم تصريحاته "ما زالنا نتعرف على أجواء البطولة، وأعتقد أن التعادل كان إيجابيا ومرضيا للطرفين. سنحاول الفوز بالمباراة المقبلة والمضي نحو هدفنا بالتأهل للدور التالي".

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وسجل هدف السعودية في المباراة المدافع عبد الإله العمري.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

ويكمل منتخب السعودية مشواره في كأس العالم وذلك بمواجهة إسبانيا، بعد التعادل مع أوروجواي.

موعد مباراة السعودية ضد إسبانيا

وتقام مباراة السعودية وإسبانيا يوم السبت المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتُلعب على ملعب مرسيدس بنز ستاديوم.

وتذاع عبر بي إن سبورت ماكس 1 و2 و3 و4.

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