تقارير: نيمار لن يشارك قبل الأدوار الإقصائية

من غير المتوقع أن يعود نيمار للمشاركة مع منتخب البرازيل قبل الأدوار الإقصائية من كأس العالم، وفقًا لتقارير عديدة.

وغاب نيمار عن مباراة البرازيل الافتتاحية في كأس العالم ضد المغرب بسبب الإصابة.

وذكرت شبكة ESPN أن نيمار لم يشارك في التدريبات الجماعية إلى الآن، قبل أيام قليلة من مواجهة هايتي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وأضاف التقرير أن نيمار يخضع لإعادة الفحص الطبي الذي أجراه قبل أسبوع.

وكان نيمار قد استُدعي من قبل البرازيل للمشاركة في البطولة رغم تعرضه لإصابة في عضلة الساق أثناء لعبه مع سانتوس يوم 17 مايو، ولم يعد إلى التدريبات منذ ذلك الحين.

وأفادت وسائل إعلام برازيلية بأن الجهاز الطبي للمنتخب يأمل في استعادة نيمار لياقته الكاملة خلال الأدوار الإقصائية، ما يعني غيابه عن مباراتي هايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة.

وكان منتخب البرازيل قد تعادل 1-1 مع المغرب يوم السبت، وسيواجه هايتي يوم الجمعة، قبل أن يلتقي اسكتلندا في الجولة الأخيرة من المجموعة الثالثة يوم الأربعاء 24 يونيو.

وتواجد نيمار على مقاعد البدلاء في المباراة الافتتاحية للبرازيل، لكنه لم يكن مرتديًا زي الفريق.

وقال كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل قبل المباراة: "نيمار يعمل بجد كبير من أجل التعافي في أسرع وقت ممكن. نتوقع أن يتعافى وينضم إلى المجموعة الأسبوع المقبل".

وأضاف "عندما ضممناه إلى القائمة، كان ذلك بسبب قدراته الفنية التي لا شك فيها، لكننا نريده أيضًا بسبب خبرته والمثال الذي يقدمه للاعبين الشباب في الفريق".

ولم يشارك نيمار في التدريبات منذ وصول منتخب البرازيل إلى الأراضي الأمريكية.

ويعد نيمار، البالغ من العمر 34 عاما، الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل، وشارك في آخر ثلاث نسخ من كأس العالم.

ورغم غيابه عن المشاركة الدولية منذ 2023 بسبب الإصابات، تم استدعاؤه للقائمة الحالية.

ومن جانبه، أكد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل في وقت سابق أن اللاعب قد يكون جاهزا للمشاركة في المباراة الأولى أو الثانية، مشيرا إلى عدم التسرع في عودته.

ويقع منتخب البرازيل في المجموعة الثالثة التي تضم كل من المغرب، هايتي، اسكتلندا.