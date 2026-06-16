مدرب إيران: نحن المنتخب الأكثر تضررا في كأس العالم

يؤمن أمير قلنوي مدرب إيران بأن منتخب بلاده هو المنتخب الأكثر تضررا في كأس العالم 2026.

وتلعب مباريات إيران في أمريكا، لكن نظرا للظروف السياسية بينهما، ويستقر الفريق في مدينة تيخوانا المكسيكية على أن يسافر إلى أمريكا يوم مبارياته.

وقال قلنوي في تصريحات نقلتها وكالة إيران للأنباء: "منتخب إيران هو المنتخب الأكثر تضررا في كأس العالم. أعلم أن الاتحاد الدولي لكرة القدم بذل جهوداً كبيرة لحضورنا هذه البطولة، ولكن من المنظور الإنساني والفني، فقد وصلنا إلى هنا في ظل ظروف صعبة وانعدام للعدالة".

وتعادل منتخب إيران مع نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية.

وأضاف "يغيب عنا كل من رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم، ومدير المنتخب، والمدير الإداري، والمسؤول الإعلامي".

وتابع "لقد وقع ظلم كبير بحق المنتخب الإيراني، بالنظر إلى فارق التوقيت بين إيران وهنا، كان يفترض أن نصل قبل أسبوعين، لكنهم حرمونا من هذه الفرصة".

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع منافسه بلجيكا بهدف لكل فريق.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.