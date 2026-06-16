ريال مدريد يعلن تمديد عقد روديجر

أعلن نادي ريال مدريد يوم الثلاثاء تمديد عقد الألماني أنطونيو روديجر لموسم جديد.

وأوضح النادي عبر موقعه أن روديجر وقع عقدا جديدا مع ريال مدريد ليستمر حتى صيف 2027.

قبل أسبوعين، ذكرت شبكة سكاي سبورتس أن الاتفاق بين روديجر وريال مدريد تم برمته.

وقتها أفادت أن الإعلان عن استمرار روديجر مع ريال مدريد سيتم عقب الانتخابات الرئاسية للنادي الملكي، وهو ما حدث بالفعل.

وعقدت الانتخابات الرئاسية لنادي ريال مدريد في 7 يونيو بمجمع النادي في فالدبيباس، وفاز بها الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز على حساب رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي.

ويتواجد أنطونيو روديجر رفقة منتخب ألمانيا المشارك في كأس العالم الشهر الجاري في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وانضم روديجر إلى ريال مدريد في صيف 2022 قادما من تشيلسي لمدة 4 سنوات.

ولعب روديجر خلال مسيرته لأندية شتوتجارت الألماني، وروما الإيطالي، وتشيلسي الإنجليزي، وريال مدريد الإسباني.

وخاض المدافع الألماني هذا الموسم 26 مباراة في كافة البطولات سجل خلالهم هدفا وحيدا.