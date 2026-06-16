مدرب مرموش السابق يتولى تدريب لانس

أعلن نادي لانس الفرنسي يوم الثلاثاء تعيين دينو توبمولر كمدير فني للفريق.

وتم تعيين توبمولر خلفا بيار ساج الذي ترك منصبه وتولى تدريب كريستال بالاس.

مدرب عمر مرموش السابق في آينتراخت فرانكفورت وقع على عقد يربطه بلانس حتى 2028.

ورحل ساج في ختام موسم استثنائي، بعد عام واحد فقط على قيادته لانس، تُوِّج فيه الفريق بأول لقب في مسابقة كأس فرنسا في تاريخه، وحل ثانيًا في الدوري.

وغادر ساج رغم أن عقده مع لانس كان يمتد حتى عام 2028.

وأقيل دينو من تدريب فرانكفورت في يناير الماضي.

تولى دينو توبمولر مهمة تدريب الفريق في موسم 2023-2024، وقاد النادي بنجاح إلى التأهل للمنافسات الأوروبية بعد مرحلة من التغيير شملت عدة تعديلات على مستوى قائمة اللاعبين والهيكل الرياضي.

وتحت قيادته، تأهل آينتراخت فرانكفورت من بين إنجازات أخرى إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي.

كما حقق في موسم 2024-2025 المركز الثالث في الدوري الألماني، وهو أفضل ترتيب في تاريخ النادي، ليضمن بذلك التأهل لأول مرة إلى دوري أبطال أوروبا عبر مسار الدوري.

لكن الفريق تراجع كثيرا بعدما فقد نجمه الأبرز في كل فترة انتقالات.

إذ رحل عمر مرموش إلى مانشستر سيتي في شتاء 2025، ثم رحل هوجو إيكتيكي إلى ليفربول في صيف 2025.