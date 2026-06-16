كرة يد - بقيادة مصرية.. برقان الكويتي يتأهل لمواجهة الخليج في نهائي آسيا

حقق فريق برقان الكويتي لكرة اليد إنجازا تاريخيا بعدما حسم تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

ويشارك فريق برقان في بطولة آسيا للمرة الأولى في تاريخه.

ويقود الفريق الكويتي، حسين زكي أسطورة منتخب مصر السابق كمدير فني.

ودعم برقان صفوفه برباعي مصري وهم عبد الرحمن حميد ومحسن رمضان ونبيل شريف وحسن قداح على سبيل الإعارة.

وتألق الثنائي حميد ومحسن رمضان أمام الدحيل في نصف النهائي.

وخطف برقان بطاقة التأهل للنهائي بعد الفوز على الدحيل بنتيجة 32-31 في الثواني الأخيرة.

وسجل محسن رمضان لاعب الأهلي المعار هدفا قاتلا في الثواني الأخيرة من المباراة.

وكان الخليج السعودي قد حسم تأهله هو الآخر للمباراة النهائية بعد الفوز على الكويت الكويتي.

وتقام المباراة النهائية مساء غدا الأربعاء بين الفريقين.

وتواجه الفريقان في مرحلة المجموعات، وفاز الخليج السعودي بنتيجة 26-25.