كأس العالم - جاست: لم أكن أحلم بتسجيل هدف واحد في البطولة

أعرب إيليا جاست لاعب منتخب نيوزيلندا عن سعادته بعد تسجيل هدفين في مباراة إيران.

وتعادل منتخب إيران أمام نيوزيلندا بهدفين لكل منهما في الجولة الافتتاحية للمجموعة السابعة.

وقال إيليا جاست مهاجم نيوزيلندا عبر موقع فيفا: "شعور مميز بالتأكيد تسجيلي لهدفين وكنا نطمح لتحقيق العديد من الأهداف".

وتابع "الحصول على نقطة من المباراة يُعد إنجازا جيدا، وهناك الكثير من الإيجابيات التي يمكن البناء عليها".

واختتم تصريحاته "لم أكن أحلم بتسجيل هدف واحد، فعندما أسجل هدفين فهو أمر مذهل بالنسبة لي".

وتألق إيلياه جاست لاعب منتخب نيوزيلندا ونجح في تسجيل هدفين لبلاده أمام إيران.

وتقدم منتخب نيوزيلندا مرتين وفي المرتين كان الهدف من جاست من صناعة كريس وود.

وسجل جاست الهدفين في الدقيقتين السابعة والرابعة والخمسين.

وولد جاست في نيوزيلندا لأب ألماني وأم صينية، وتدرج في منتخبات نيوزيلندا للناشئين والشباب حتى مثل المنتخب الأول.

وعادت المجموعة السابعة التي تضم مصر، مجددا إلى نقطة الصفر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وحسم التعادل بهدفين لكل منتخب مواجهة إيران ضد نيوزيلندا في الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

وفشل منتخب نيوزيلندا في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد تعادل رابع على التوالي.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

وتستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.