عدنا مجددا إلى نقطة الصفر في المجموعة السابعة التي تضم مصر بعد تعادل نيوزيلندا ضد إيران.

وحسم التعادل بهدفين لكل منتخب مواجهة إيران ضد نيوزيلندا في الجولة الافتتاحية من كأس العالم.

وفشل منتخب نيوزيلندا في تحقيق الفوز الأول له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد تعادل رابع على التوالي.

وتساوت فرق المجموعة بالكامل بنقطة لكل منهم عقب مرور الجولة الافتتاحية مع أفضلية نيوزيلندا وإيران على مصر وبلجيكا بسبب تسجيل هدفين.

نقطة الصفر

عادت المجموعة السابعة لنقطة الصفر بعد نهاية الجولة الأولى عقب نهاية المباراتين بالتعادل.

وكان منتخب مصر قد تعادل أمام بلجيكا بهدف لكل منهما، قبل تعادل إيران أمام نيوزيلندا.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.

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الرابع على التوالي

تعادل منتخب نيوزيلندا للمباراة الرابعة على التوالي في مشاركاته بكأس العالم.

وكان منتخب نيوزيلندا قد تعادل أمام كل من سلوفاكيا وإيطاليا وباراجواي في دور المجموعات بآخر مشاركاته بنسخة 2010.

ولم ينجح منتخب نيوزيلندا في تحقيق أي فوز في تاريخ مشاركاته بكأس العالم بعد خوض 7 مباريات.

ويلعب منتخب نيوزيلندا أمام فريق إفريقي للمرة الأولى في كأس العالم عندما يواجه مصر في الجولة الثانية.

عقدة الافتتاح مستمرة

تستمر عقدة مباراة الافتتاح في كأس العالم مع منتخب إيران بعد الفشل في تحقيق الفوز للمرة السادسة من أصل سبع مشاركات في البطولة.

ولم ينجح منتخب إيران في تحقيق الفوز بمباراته الافتتاحية في كأس العالم سوى مرة وحيدة في نسخة 2018.

وتغلب منتخب إيران وقتها على المغرب بهدف دون مقابل وكان هدفا عكسيا.

بينما خسر منتخب إيران المباراة الافتتاحية 4 مرات سابقة.

ويحسم التعادل مواجهة الافتتاح لإيران في كأس العالم للمرة الثانية بعد التعادل ضد نيجيريا في نسخة 2014.

ووقتها خسر منتخب إيران الجولتين الثانية والثالثة أمام كل من الأرجنتين والبوسنة والهرسك.

ألماني صيني

تألق إيلياه جاست لاعب منتخب نيوزيلندا ونجح في تسجيل هدفين لبلاده أمام إيران.

وتقدم منتخب نيوزيلندا مرتين وفي المرتين كان الهدف من جاست من صناعة كريس وود.

وسجل جاست الهدفين في الدقيقتين السابعة والرابعة والخمسين.

وولد جاست في نيوزيلندا لأب ألماني وأم صينية، وتدرج في منتخبات نيوزيلندا للناشئين والشباب حتى مثل المنتخب الأول.

وصف المباراة

بدأت المباراة سريعة من الفريقين مع ضغط إيراني على دفاعات نيوزيلندا.

وباغت جاست دفاعات إيران بتسجيل الهدف الأول لنيوزيلندا في الدقيقة السابعة.

وحرم القائم الأيسر، مهدي طارمي من تسجيل التعادل في الدقيقة 23 بعد تسديدة قوية.

لكن عاد ونجح رامين رضائيان في تسجيل التعادل لإيران في الدقيقة 32 بعد متابعة رائعة قبل حارس مرمى نيوزيلندا.

ولم يحتسب حكم اللقاء هدف إيران الثاني في الدقيقة 51 قبل صافرة نهاية الشوط الأول بداعي التسلل.

وأعاد جاست سيناريو الشوط الأول سريعا في الشوط الثاني بعد التسجيل مجددا في الدقيقة 54.

وصنع كريس وود هدفي جاست لصالح نيوزيلندا.

وبرأسية رائعة نجح محمد محبي في تسجيل التعادل لإيران في الدقيقة 64.

واستمر الضغط في الوقت المتبقي من إيران لخطف نقاط المباراة لكن التعادل كان حاسما.

ويلعب منتخب نيوزيلندا مباراته المقبلة أمام مصر في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

بينما يواجه منتخب إيران نظيره بلجيكا في نفس الجولة.