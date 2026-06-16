كأس العالم – فالفيردي رجل مباراة أوروجواي والسعودية
الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 05:42
كتب : FilGoal
حصل فيدي فالفيردي قائد منتخب أوروجواي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام السعودية في كأس العالم.
فيدريكو فالفيردي
النادي : ريال مدريد
وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.
وسجل هدف السعودية في المباراة المدافع عبد الإله العمري. بينما سجل ماكسي أراوخو هدف أوروجواي.
ويلعب منتخب أوروجواي في المباراة المقبلة ضد كاب فيردي.
ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.
وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.
وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.
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