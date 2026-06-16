كأس العالم – العمري: كنا نستحق الفوز على أوروجواي

أعرب عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي عن سعادته بتسجيل هدف الأخضر أمام أوروجواي، رغم شعوره بالحسرة بعد الاكتفاء بالتعادل في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وسجل العمري هدف تقدم المنتخب السعودي خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح منتخب أوروجواي في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.

وقال العمري في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "النقطة أفضل من لا شيء، لكننا كنا نستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث. لعبنا من أجل تحقيق الانتصار، وفي النهاية تبقى النتيجة إيجابية بالنسبة لنا".

وأضاف "أنا سعيد بتسجيل الهدف، لكن الأهم هو ما يقدمه الفريق ككل. ما زال أمامنا الكثير في البطولة، وسنمنح كل مباراة حقها من التركيز والعمل".

واختتم مدافع الأخضر تصريحاته قائلا: "المقبل سيكون أفضل بإذن الله، وسنواصل القتال من أجل تحقيق أهدافنا في البطولة".

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.

أما منتخب تونس فهو المنتخب العربي الوحيد الذي خسر حتى الآن في البطولة، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام السويد 5-1.