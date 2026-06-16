كأس العالم – العمري: كنا نستحق الفوز على أوروجواي

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 05:11

كتب : FilGoal

السعودية - أوروجواي - هدف عبد الإله العمري

أعرب عبد الإله العمري مدافع المنتخب السعودي عن سعادته بتسجيل هدف الأخضر أمام أوروجواي، رغم شعوره بالحسرة بعد الاكتفاء بالتعادل في افتتاح مشوار الفريق بكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وسجل العمري هدف تقدم المنتخب السعودي خلال الشوط الأول، قبل أن ينجح منتخب أوروجواي في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بنتيجة 1-1 ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثامنة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم – بيلسا: لم نقدم المستوى المطلوب أمام السعودية كأس العالم – مدرب السعودية: تألق العويس ساعم في التعادل مع أوروجواي كأس العالم - مؤتمر سلامي: نعوض الفوارق الفنية ضد النمسا بالروح القتالية

وقال العمري في تصريحات لقناة "بي إن سبورتس": "النقطة أفضل من لا شيء، لكننا كنا نستحق الفوز وحصد النقاط الثلاث. لعبنا من أجل تحقيق الانتصار، وفي النهاية تبقى النتيجة إيجابية بالنسبة لنا".

وأضاف "أنا سعيد بتسجيل الهدف، لكن الأهم هو ما يقدمه الفريق ككل. ما زال أمامنا الكثير في البطولة، وسنمنح كل مباراة حقها من التركيز والعمل".

واختتم مدافع الأخضر تصريحاته قائلا: "المقبل سيكون أفضل بإذن الله، وسنواصل القتال من أجل تحقيق أهدافنا في البطولة".

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.

أما منتخب تونس فهو المنتخب العربي الوحيد الذي خسر حتى الآن في البطولة، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام السويد 5-1.

كأس العالم السعودية عبد الإله العمري
نرشح لكم
كأس العالم - مؤتمر مدرب النرويج: خطتنا تعتمد على منح الكرة لـ هالاند كأس العالم – فالفيردي رجل مباراة أوروجواي والسعودية كأس العالم – بعد تألقه.. فوزينيا آخر المستفيدين من حمى السوشيال ميديا كأس العالم - مؤتمر مدرب العراق: نستهدف لمفاجأة الجميع في مجموعة صعبة كأس العالم – موعد مباراة السعودية مع إسبانيا.. والقناة الناقلة كأس العالم – بيلسا: لم نقدم المستوى المطلوب أمام السعودية كأس العالم – مدرب السعودية: تألق العويس ساعم في التعادل مع أوروجواي كأس العالم - مؤتمر سلامي: نعوض الفوارق الفنية ضد النمسا بالروح القتالية
أخر الأخبار
كأس العالم - مؤتمر مدرب النرويج: خطتنا تعتمد على منح الكرة لـ هالاند 18 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – فالفيردي رجل مباراة أوروجواي والسعودية 25 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – بعد تألقه.. فوزينيا آخر المستفيدين من حمى السوشيال ميديا 26 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر مدرب العراق: نستهدف لمفاجأة الجميع في مجموعة صعبة 28 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – موعد مباراة السعودية مع إسبانيا.. والقناة الناقلة 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – العمري: كنا نستحق الفوز على أوروجواي 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم – بيلسا: لم نقدم المستوى المطلوب أمام السعودية ساعة | في المونديال
كأس العالم – مدرب السعودية: تألق العويس ساعم في التعادل مع أوروجواي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531048/كأس-العالم-العمري-كنا-نستحق-الفوز-على-أوروجواي