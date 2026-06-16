كأس العالم – بيلسا: لم نقدم المستوى المطلوب أمام السعودية

اعترف مارسيلو بيلسا المدير الفني لمنتخب أوروجواي بأن فريقه لم يقدم المستوى المطلوب في الشوط الأول أمام السعودية، مشيرا إلى أن غياب الفاعلية الهجومية منح المنافس الثقة للتقدم في النتيجة خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 في افتتاح مشوار الفريقين بكأس العالم 2026.

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

وقال بيلسا في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "ما قدمناه في الشوط الثاني أثبت أننا كنا قادرين على تقديم مستوى أفضل منذ البداية، لكننا لم ننجح في ذلك خلال الشوط الأول".

وأضاف "الأمور اختلفت بعد الاستراحة، وتحركاتنا أصبحت أفضل وصنعنا فرصا عديدة للتسجيل، وكان بإمكاننا إحراز هدف إضافي أو اثنين، لكن كرة القدم أحيانا لا تمنحك ما تستحقه رغم كثرة الفرص".

وأوضح المدرب الأرجنتيني أن فريقه افتقد الإيقاع المعتاد في الشوط الأول، قائلا: "لم نتمكن من فرض أسلوبنا أو الضغط على المنافس بالشكل الذي اعتدنا عليه، كما فشلنا في دفعهم إلى ارتكاب الأخطاء، لذلك لم نصنع الفارق".

وتابع "عندما لا يفرض الفريق الأفضل تفوقه داخل الملعب، يبدأ المنافس في الإيمان بقدرته على التسجيل وتحقيق نتيجة إيجابية، وهذا ما حدث مع المنتخب السعودي".

وشدد بيلسا على أن فريقه لم يجد الحلول الكافية خلال النصف الأول من المباراة، مضيفا: "كان علينا الفوز بالمباراة، لكننا لم ننجح في ذلك. لا نعاني من أي إصابات بين اللاعبين الذين شاركوا، لكننا لم نحقق ما أردناه".

ورفض مدرب أوروجواي إطلاق أحكام مبكرة على وضع المجموعة بعد الجولة الأولى، قائلا: "أقيمت مباراتان فقط وانتهتا بالتعادل، لذلك لا أريد المبالغة في التقييمات حاليا".

وعن رأيه في المنتخب السعودي، قال: "الصورة التي كونتها عن الفريق من خلال مشاهدة المباريات وتحليل الفيديو ظهرت بوضوح في المباراة".

كما علق بيلسا على الجدل المثار حول صورة التقطت له خلال مراسم الترحيب الرسمية قبل المباراة، قائلا: "لا أرى أن هناك حاجة لتوضيح أي شيء. لست قدوة لأحد، وكنت أنظر إلى المصورين في تلك اللحظة، ولا أعرف ماذا يمكنني أن أضيف أكثر من ذلك".

وعند سؤاله عما إذا كان التعادل يمثل كسب نقطة أم خسارة نقطتين بعد إدراك التعادل في الدقيقة 80، أجاب بيلسا باختصار: "خسرنا نقطتين".

ومن المقرر أن يلتقي منتخب أوروجواي مع الرأس الأخضر في الجولة الثانية، بينما يواجه المنتخب السعودي نظيره الإسباني.

ويقع منتخب أوروجواي في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي والسعودية.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.

أما منتخب تونس فهو المنتخب العربي الوحيد الذي خسر حتى الآن في البطولة، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام السويد 5-1.