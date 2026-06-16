كأس العالم - مؤتمر سلامي: نعوض الفوارق الفنية ضد النمسا بالروح القتالية

يؤمن جمال سلامي مدرب منتخب الأردن بحظوظ فريقه أمام النمسا في أولى مباريات النشامى بكأس العالم.

ويخوض النشامى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال جمال سلامي في المؤتمر الصحفي: "منتخب النمسا قوي والأهم أن تكون البداية موفقة".

وتابع "اللاعبون يتمتعون بقدرات ومؤهلات تسمح لهم بمجاراة نسق المباراة منذ بدايتها لتحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف "قادرون على الظهور بشكل مميز، وأداء العرب يمثل حافزا لنا، لأنها مشجعة لتقديم مستويات جيدة أمام المنتخبات، وهو ما ينعكس إيجابا على اللاعبين لتقديم مباراة بمستوى رائع أمام النمسا".

وشدد "الوصول لنهائيات كأس العالم يمثل حلما تاريخيا، ونسعى لتقديم كل ما لدينا".

وواصل "ندرك تمام حجم التحدي الذي ينتظرنا أمام خصم قوي ومنظم، وتركيزنا حاليا على تحقيق بداية موفقة ومثالية".

واختتم سلامي تصريحاته "الروح القتالية ستكون حاضرة بقوة في الملعب لتعويض الفوارق الفنية، والهدف الأساسي هو رسم الفرحة على وجوه الجماهير".

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، والجزائر والنمسا.

ويلتقي المنتخب الأردني أمام النمسا يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة السابعة صباحا.

فيما سيلتقي في المباراة الثانية أمام الجزائر يوم الثلاثاء، 23 يونيو، الساعة السادسة صباحا.

ويختتم النشامى مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين يوم 28 يونيو الخامسة صباحا، وجميع المباريات بتوقيت القاهرة.