كأس العالم - مؤتمر سكالوني: نحترم الجزائر ونتعلم من صدمة السعودية

يرى ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه سيتعامل بحذر مع مواجهة الجزائر في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لملاقاة الجزائر يوم الثلاثاء ضمن منافسات المجموعة، في مواجهة تقام بمدينة كانساس.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "الجزائر منتخب قوي ويملك لاعبين سريعين في الهجوم، يجب الحذر منه واحترامه، وسيجعل الأمور صعبة".

وأضاف "نعلم من كأس العالم الماضي أن المباراة الأولى ليست حاسمة، حتى لو كانت مهمة، لدينا هدوء لأن كل شيء لا ينتهي من اللقاء الأول".

وتابع "لاعبو المنتخب جاهزون للمباراة، خاصة ألفاريز بعد التعافي من الإصابة".

فيما تحوم الشكوك حول مشاركة نيكولاس تاجليافيكو بسبب إصابة في الساق.

من جانبه شدد نيكولاس أوتامندي مدافع الأرجنتين عبر المؤتمر الصحفي قائلا: "نعلم أننا أبطال العالم والجميع يريد الفوز علينا".

واختتم تصريحاته "لدينا مثال من قطر، أي منتخب يمكنه أن يسبب مشاكل، ويجب أن نلعب بطريقتنا مع تنظيم دفاعي قوي".

ويقع المنتخب الأرجنتيني في المجموعة العاشرة، إذ يفتتح مشواره بمواجهة الجزائر يوم 16 يونيو في كانساس سيتي، ثم يواجه النمسا والأردن.

وانضم 17 لاعبا توج بلقب نسخة 2022 في البطولة.