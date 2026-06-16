كأس العالم - مؤتمر بيتكوفيتش: دعم الجماهير يمنحنا دفعة قبل مواجهة الأرجنتين

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 03:50

كتب : FilGoal

فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر

أكد فلاديمير بيتكوفيتش المدير الفني لمنتخب الجزائر أن فريقه سيحاول الاستفادة من الدعم الجماهيري قبل مواجهة الأرجنتين في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الجزائر لملاقاة الأرجنتين يوم الثلاثاء، في مواجهة صعبة أمام أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

وقال بيتكوفيتش خلال المؤتمر الصحفي: "أتمنى أن يدعمنا الجميع، لقد كان شعورا رائعا، لم يقتصر الأمر على الجزائريين فقط، بل أيضا الجماهير الأمريكية في كانساس".

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وأضاف "سنحاول رد هذا الدعم وتقديم شيء لهم".

وتحظى بعثة الجزائر بدعم لافت في مدينة لورانس بولاية كانساس، حيث استقبلت الجماهير الفريق بحفاوة كبيرة خلال تواجده هناك.

وأوضح "رؤية 500 إلى 600 شخص في أول ليلة أمام الفندق منحتني شعورا مميزا، كانوا يريدون مشاركة هذه اللحظة معنا".

وشدد مدرب الجزائر على صعوبة المباراة قائلا: "مواجهة الأرجنتين ستكون معقدة أمام أحد المرشحين للفوز بالبطولة".

وتابع "لكن ما رأيناه في كأس العالم حتى الآن يؤكد أن لا شيء مستحيل، يجب أن نؤمن بقدرتنا".

وواصل "المباريات الافتتاحية دائما تكون غير متوقعة، لذلك علينا التركيز على أنفسنا وتقديم 100% للحصول على نتيجة إيجابية".

وأوضح بيتكوفيتش "لا أركز على إيقاف لاعب بعينه مثل ليونيل ميسي، أحترم كل المنافسين، لكنني أثق أيضا في قدراتنا، ولم أضع خطة لإيقاف لاعب واحد".

ويخوض منتخب الجزائر باقي مبارياته في دور المجموعات أمام الأردن والنمسا.

ويواجه منتخب الجزائر نظيره الأردني في الجولة الثانية صباح 23 يونيو.

ويختتم مبارياته في البطولة بمواجهة النمسا صباح 28 يونيو.

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