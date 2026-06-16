عاد لينقذهم

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 03:17

كتب : عمرو عبد المنعم

محمد العويس حارس مرمى السعودية ضد أوروجواي

عاد محمد العويس من جديد للتألق مع منتخب بلاده السعودية وأنقذ مرمى الأخضر من فرص مؤكدة وقاده لتعادل ثمين مع أوروجواي في كأس العالم.

وتعادل منتخب السعودية مع أوروجواي بهدف لمثله، في الجولة الأولى من مجموعات كأس العالم.

ويقع منتخب السعودية في المجموعة الثامنة بجانب إسبانيا وكاب فيردي وأوروجواي.

وحصد منتخب السعودية أول نقطة له في المجموعة التي يمتلك فيها كل المنتخبات نقطة واحدة، بعد تعادل إسبانيا مع كاب فيردي.

وبذلك يكون منتخب السعودية رابع المنتخبات العربية التي تتعادل في كأس العالم الحالية وأيضا بنتيجة 1-1، بعد تعادل قطر مع سويسرا، ومصر مع بلجيكا، والمغرب مع البرازيل.

أما منتخب تونس فهو المنتخب العربي الوحيد الذي خسر حتى الآن في البطولة، بعدما تلقى هزيمة ثقيلة أمام السويد 5-1.

العويس عاد إليكم

وكان محمد العويس حارس مرمى السعودية لا ينضم للمنتخب في السنوات الماضية، بعدما انتقل إلى دوري الدرجة الثانية السعودي مع فريق العلا.

لكن بمجرد تولي المدرب اليوناني دونيس، تدريب السعودية قرر إعادة العويس لصفوف الأخضر.

وشارك العويس فقط في 3 مباريات ودية قبل كأس العالم، وأصبح الحارس الأساسي للأخضر في المونديال.

ليقدم مستوى مميز في أولى مباريات السعودية ضد أوروجواي وينقذ مرماه من فرص مؤكدة، كادت تؤدي إلى خسارة الأخضر لولا تألق محمد العويس.

ويستمر العويس في تقديم مستوى مميز مع السعودية في كأس العالم، بعدما تألق في مونديال قطر 2022 بالتحديد في مباراة الأرجنتين التي فاز بها الأخضر السعودي.

وصف المباراة

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بدأ منتخب السعودية بقوة ولكن الفرص الأخطر كانت لـ أوروجواي، واستمرت المباراة متكافئة إلى أن هدد أوروجواي مرمى الأخضر لكن الحارس محمد العويس تألق وأبعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء.

ورد السعودية بفرصة خطيرة بضربة رأسية من عبد الإله العمري لكن الحارس موسليرا تصدى للكرة.

ونجح منتخب السعودية في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 40 عن طريق المدافع عبد الإله العمري بمتابعة لكرة مرتدة من الحارس موسليرا.

في الشوط الثاني ظهر منتخب أوروجواي بشكل أفضل في محاولة منه لإحراز هدف التعادل.

وأسفر ضغط أوروجواي عن هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق ماكسي أراوخو بعد متابعة لعرضية وضعها بالقدم اليسرى في الشباك الخضراء.

واستمر تألق محمد العويس حارس مرمى السعودية وأنقذ مرماه من هدف مؤكد في الوقت بدل الضائع بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

ليحافظ لمنتخب السعودية على التعادل والخروج بنقطة من المباراة.

محمد العويس كأس العالم السعودية أوروجواي
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