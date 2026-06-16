تشكيل كأس العالم - طارمي ومغانلو يقودان إيران.. ووود أساسي مع نيوزيلندا

يقود الثنائي مهدي طارمي وشهريار مغانلو هجوم إيران ضد نيوزيلندا في كأس العالم.

بينما يتواجد كريس وود في تشكيل نيوزيلندا الأساسي ضد إيران.

ويلعب الفريقان ضمن منافسات الجولة الافتتاحية من المجموعة السابعة.

وكان التعادل قد حسم نتيجة مواجهة مصر ضد بلجيكا ضمن منافسات نفس المجموعة.

وجاء تشكيل إيران كالآتي:

حراسة المرمى: علي رضا بيرانفاند

الدفاع: رامين رضائيان - علي نعمتي - شجاع خليل زاده - ميلاد محمدي

الوسط: سعيد عزت الله - سامان قدوس - آريا يوسفي - محمد محبي

الهجوم: مهدي طارمي - شهريار مغانلو

وجاء تشكيل نيوزيلندا كالآتي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب

الدفاع: تيم باين - مايكل بوكسال - فين سورمان - ليبيراتو كاكاسي.

الوسط: جو بيل - ماركو ستامينيتش - ساربريت سينج.

الهجوم: إيلي جاست - كريس وود - كالوم ماكاوات

ويلعب منتخب مصر أمام نيوزيلندا في تمام الرابعة من فجر الإثنين المقبل.