كأس العالم - صاروخ مدو.. سرعة تصويبة إمام تتفوق على نسخة 2022

سجل إمام عاشور أول هدف لـ منتخب مصر في كأس العالم بتصويبة صاروخية، وهي فعلا صاروخية بسرعة123 كم/س.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم 2026.

هدف إمام هو السابع في كأس العالم للمنتخب بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

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ووصلت سرعة الكرة لـ 35 كليومتر في الساعة، من مسافة 20.7 متر، كما وصلت أقصى سرعة لـ 123 كم/س.

حتى الآن تعد تصويبة إمام أكثر لاعب وصلت لأقصى سرعة وسكنت الشباك في نسخة 2026 بكأس العالم.

كما تتفوق على أهداف نسخة 2022 من كأس العالم.

وفي كأس العالم 2022 كشف موقع فيفا الرسمي على أقوى تسديدة في مرحلتي المجموعات ودور الـ 16.

حينها تصدر المكسيكي لويس شافيز القائمة بتصويبة بلغت قوتها 121.69 كم/س من مسافة 29.19 مترا.

هدف شافيز جاء في شباك السعودية في مرحلة المجموعات آنذاك.

ووفقا لموقع "givemesport" في تاريخ كرة القدم يعد هدف روني هيبرسون لاعب سبورتنج لشبونة ضد نافال في الدوري البرتغالي.

هدف روني جاء بتصويبة صاروخية من ركلة حرة مباشرة في 2006 لا تصد ولا تُرد.

ووصلت سرعة الكرة لـ 210 كم/س، وبعيدا عن قوة الكرة لكنك لن تراها مثل حارس المرمى الذي لم يجدها إلا في الشباك.