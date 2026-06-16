كأس العالم - بعد التعادل أمام مصر.. بلجيكا تتعثر ضد العرب للمرة الرابعة

تعثر منتخب بلجيكا أمام مصر في افتتاح مباريات الجولة السابعة من كأس العالم بالتعادل بهدف لكل منهما.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

وحقق منتخب مصر التعادل الثالث في تاريخه بكأس العالم بعد تعادلين في نسخة 90 أمام كل من هولندا وأيرلندا.

وتعتبر تلك المواجهة الثامنة بين بلجيكا ومنتخبات العرب في كأس العالم.

وفازت بلجيكا 4 مرات منهم فقط ضد كل من تونس والجزائر والعراق والمغرب.

بينما تعثرت بالتعادل مرتين الأولى ضد تونس في نسخة 2002 ثم مصر بنسخة 2026.

ويأتي تاريخ مواجهات بلجيكا ضد الفرق العربية في كأس العالم

لعب: 8

فاز: 4

تعادل: 2

خسر: 2

وفاز منتخبان عربيان فقط على بلجيكا في كأس العالم وهما السعودية (1-0) في نسخة 94، والمغرب بنتيجة 2-0 في نسخة 2022.

ويسعى منتخب مصر الذي شارك في 8 مباريات بكأس العالم أن يحقق انتصاره الأول أمام إيران أو نيوزلندا.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

وحطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.