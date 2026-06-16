كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح

عبر حمزة عبد الكريم عن شعوره بالفخر بعد مشاركته الأولى مع منتخب مصر في كأس العالم وذلك أمام بلجيكا.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل منتخب، وذلك قبل مواجهة نيوزيلاندا في ثاني مباريات دور المجموعات.

ودخل حمزة عبد الكريم في الشوط الثاني للمباراة بدلا من محمد صلاح.

وقال حمزة عبر قناة بي إن سبورتس: "علينا أن نركز في المباريات المقبل وأن نحصد الـ 3 نقاط شعوري لا يوصف بالمشاركة بدلا عن محمد صلاح".

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة مناصفة مع بلجيكا بعد حصول كل منهما على أول نقطة.

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.