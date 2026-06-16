كأس العالم - خلال 71 دقيقة فقط.. إمام عاشور رجل مباراة مصر ضد بلجيكا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:39

كتب : محمد سمير

إمام عاشور - رجل مباراة مصر ضد بلجيكا

حصل إمام عاشور على جائزة رجل مباراة مصر ضد بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وسجل إمام عاشور هدف مصر أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية من المجموعة بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا كأس العالم - تعرف على المهددين بالإيقاف من منتخب مصر أمام إيران كأس العالم – بالمشاركة ضد مصر.. كورتوا تنقصه مباراتين لتحقيق رقم قياسي بلجيكي تشكيل بلجيكا - دوكو ودي بروين أساسيان ضد مصر

وجاءت أرقام إمام عاشور أمام بلجيكا كالآتي:

لعب: 71 دقيقة

سجل: هدفا

دقة تمريرات: 68% (19 من 28)

التسديدات: 2

تسديد على المرمى: 1

فرصة خطيرة ضائعة: 1

لمس الكرة: 44

مراوغات ناجحة: 1 من 1

تدخلات دفاعية: 3

عرقلة ناجحة: 1 من 1

استعادة الكرة: 6 مرات

التشتيت: 1

صراعات أرضية ناجحة: 5 من 8

صراعات هوائية ناجحة: 2 من 4

وحقق منتخب مصر التعادل الثالث في تاريخه بكأس العالم بعد تعادلين في نسخة 90 أمام كل من هولندا وأيرلندا.

ويسعى منتخب مصر الذي شارك في 8 مباريات بكأس العالم أن يحقق انتصاره الأول أمام إيران أو نيوزلندا.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

وحطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.

منتخب مصر بلجيكا كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. العويس ينقذ الأول كأس العالم - إمام عاشور: نشعر بالحزن بعد التعادل أمام بلجيكا كأس العالم - حسام حسن: نستحق ركلة جزاء إذا كانت لـ بلجيكا لتم احتسابها النقطة الثالثة كأس العالم - تعرف على المهددين بالإيقاف من منتخب مصر أمام إيران
أخر الأخبار
كأس العالم - رودي جارسيا: مصر من أقوى منتخبات إفريقيا وحارسهم تألق ضدنا 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حمزة عبد الكريم: فخور بالمشاركة بدل محمد صلاح 27 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مروان عطية: نريد تحقيق إنجاز غير مسبوق لـ مصر 36 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم - السعودية (0)-(0) أوروجواي.. العويس ينقذ الأول 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إمام عاشور: نشعر بالحزن بعد التعادل أمام بلجيكا 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - خلال 71 دقيقة فقط.. إمام عاشور رجل مباراة مصر ضد بلجيكا 59 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حسام حسن: نستحق ركلة جزاء إذا كانت لـ بلجيكا لتم احتسابها ساعة | في المونديال
النقطة الثالثة ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 2 انتهت كأس العالم - مصر (1)-(1) بلجيكا.. تعادل للفراعنة 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي
/articles/531028/كأس-العالم-خلال-71-دقيقة-فقط-إمام-عاشور-رجل-مباراة-مصر-ضد-بلجيكا