كأس العالم - خلال 71 دقيقة فقط.. إمام عاشور رجل مباراة مصر ضد بلجيكا

حصل إمام عاشور على جائزة رجل مباراة مصر ضد بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وسجل إمام عاشور هدف مصر أمام بلجيكا في الجولة الافتتاحية من المجموعة بالمباراة التي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في الرابعة من فجر الإثنين المقبل.

وجاءت أرقام إمام عاشور أمام بلجيكا كالآتي:

لعب: 71 دقيقة

سجل: هدفا

دقة تمريرات: 68% (19 من 28)

التسديدات: 2

تسديد على المرمى: 1

فرصة خطيرة ضائعة: 1

لمس الكرة: 44

مراوغات ناجحة: 1 من 1

تدخلات دفاعية: 3

عرقلة ناجحة: 1 من 1

استعادة الكرة: 6 مرات

التشتيت: 1

صراعات أرضية ناجحة: 5 من 8

صراعات هوائية ناجحة: 2 من 4

وحقق منتخب مصر التعادل الثالث في تاريخه بكأس العالم بعد تعادلين في نسخة 90 أمام كل من هولندا وأيرلندا.

ويسعى منتخب مصر الذي شارك في 8 مباريات بكأس العالم أن يحقق انتصاره الأول أمام إيران أو نيوزلندا.

وأصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

وحطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.