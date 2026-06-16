حسم التعادل نتيجة مواجهة مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وحقق بذلك منتخب مصر نقطته الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وتقدم منتخب مصر أولا عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل محمد هاني بهدف عكسي في الدقيقة 67.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في تمام الرابعة من فجر الإثنين.

النقطة الثالثة

حصل منتخب مصر على نقطته الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم والمفارقة أن الثلاثة في حضور حسام حسن.

فبعد التعادل أمام هولندا وأيرلندا في نسخة 1990 نجح منتخب مصر في التعادل مع بلجيكا في نسخة 2026.

ويسعى منتخب مصر الذي شارك في 8 مباريات بكأس العالم أن يحقق انتصاره الأول أمام إيران أو نيوزلندا.

أول هدف دولي لإمام

افتتح إمام عاشور أهدافه الدولية في مباراته رقم 30 والتي شهدت مشاركته الأولى في كأس العالم.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 بعد تمريرة محمد صلاح.

وصنع إمام عاشور 5 أهداف في 29 مباراة سابقة قبل أن يفتتح التسجيل الدولي في مباراته الـ 30.

مونديالي يا عاشور🔥 هدف إمام عاشور في شباك كورتوا جاء من مسافة 20.7 متر بقوة تتجاوز 35 كم/ساعة 🤯🚀#كأس_العالم pic.twitter.com/NbGztRGcRZ — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

مساهمة ثالثة لصلاح

أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

ونجح منتخب مصر في الوصول لهدفه السادس في تاريخه بكأس العالم.

التشكيل

بدأ حسام حسن بتغيير وحيد في التشكيل الأساسي لمواجهة بلجيكا عن مباراة البرازيل الودية.

إذ دفع العميد بإمام عاشور أساسيا وجلس محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

وقاد الهجوم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

🇪🇬 زيكو وحمدي فتحي أساسيان، وصلاح يقود هجوم مصر ضد بلجيكا#كأس_العالم pic.twitter.com/1n2zYsNBCO — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

وتواجد مصطفى شوبير في حراسة مرمى منتخب مصر ليحقق رقما قياسيا بعد أن دخل شوبير قائمة الآباء والأبناء الذي شاركوا في كأس العالم ضمن ثلاثي جديد في نسخة 2026.

وسبق وأن شارك الأب أحمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990، وبعد 36 عاما يشارك الابن مصطفى شوبير في نسخة 2026 من كأس العالم.

ويشارك ثلاثي من الأبناء الذي سبق وشارك أبائهم في كأس العالم بنسخة 2026 وهم شوبير من مصر وسباستيان برهالتر من منتخب أمريكا وأخيرا لوكا زيدان مع الجزائر نجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان.

بينما بدأ رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا بالثلاثي كيفن دي بروين وجيريمي دوكو ولياندرو تروسارد في التشكيل الأساسي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء دون مرحلة جس نبض من الجانبين بحثا عن الهدف المبكر.

وباغت زيكو دفاعات بلجيكا في الدقيقة الثالثة لكن استخلصها الدفاع قبل التسديد.

وفاجأ تروسارد الجميع بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة لكن نجح مهند لاشين في استخلاصها.

وفي أول كرة خطيرة نجح كيفن دي بروين الخالي تماما من الرقابة في تسديد كرة قوية بالدقيقة السابعة لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير.

وتحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 13 بسبب تدخل قوي على ناثان نجوي.

وبعد دقيقة واحدة فقط تحصل تيموثي كاستاني على بطاقة صفراء بسبب التدخل على صلاح.

وشهدت الربع ساعة الأولى تمركز قوي من مدافعي منتخب مصر أمام انطلاقات جيريمي دوكو.

واستغل إمام عاشور تمريرة محمد صلاح خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية أرضية على يمين تيبو كورتوا ليفتتح التسجيل لمصر في الدقيقة 20.

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البصمة المصرية الأولى في أمريكا 🇪🇬



صاروخ لا يصد من إمام عاشور في شباك تيبو كورتوا 🤩#كأس_العالمpic.twitter.com/pIDpQK6hSm — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

وظهرت السيطرة البلجيكية على الكرة بعد هدف مصر بحثا عن التعادل وسط تراجع مصري للدفاع.

واستمرت انطلاقات دوكو لكن أبعد إمام عاشور الكرة بنجاح.

وباغت زيكو دفاع بلجيكا بتسديدة قوية في الدقيقة 33 لكن أبعدها كورتوا بنجاح وحولها لركلة ركنية.

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كورتوا يتعملق أمام تصويبة زيكو ويحرم مصر من هدف ثاني 🤯🔥pic.twitter.com/rmEM2JXArh — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

الشوط الثاني

بدأ منتخب بلجيكا بضغط قوي بحثا عن التعادل، وكاد دي بروين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 53 لبلجيكا من ركلة حرة مباشرة لكن اصطدمت بالقائم الأيمن لشوبير.

وفشل كورتوا في الدقيقة 55 من التصدي لرأسية محمد صلاح لتصل إلى إمام عاشور الذي سددها قوية لكن مرت بعيدة عن مرمى كورتوا.

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كورتوا يتألق أمام رأسية صلاح وإمام عاشور يهدر فرصة محققة للتسجيل 🤯🤯pic.twitter.com/KHdk4gxb4Q — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

وأهدر مرموش فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 60 بعد مهارة فردية لكن تسديدته أعلى العارضة.

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الفرصة التي تصدى لها كورتوا من عمر مرموش بعد خطأ مدافع بلجيكا 🥶pic.twitter.com/5ZDAcIl5gj — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

ودفع رودي جارسيا بروميلو لوكاكو في الدقيقة 66 الذي نجح مع أول هجمة من التعادل بعد محاولة محمد هاني في اللحاق بالكرة قبل لوكاكو لتصطدم به الكرة وتسكن شباك شوبير.

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التعادل لمنتخب بلجيكا بهدف محمد هاني في مرماه ❌pic.twitter.com/cvFEEsXgLN — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

وأجرى حسام حسن أولى تغييراته في الدقيقة 71 بمشاركة رامي ربيعة بدلا من إمام عاشور.

بينما بعدها بخمس دقائق شارك كل من حمزة عبد الكريم وزيزو بدلا من صلاح وزيكو.

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا محققا في الدقيقة 83 بعد تسديدة رائعة من براندون ميتشيل.

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عمــــــــــلاق في مرمى الفراعنة 👏



مصطفى شوبير يتعملق ويتصدى لرأسية خطيرة للمنتخب البلجيكي ⭐️pic.twitter.com/A6woCOP8b3 — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

وشهدت آخر 10 دقائق خطورة من هنا وهناك لكن دون تسجيل هدف.

عبد الكريم الأصغر

حطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب لومين بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وشارك حمزة عبد الكريم كبديل في المباراة بالدقيقة 78 يعد أن حل بدلا من مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.