النقطة الثالثة

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:15

كتب : محمد سمير

صورة تقرير مباراة مصر ضد بلجيكا

حسم التعادل نتيجة مواجهة مصر ضد بلجيكا في افتتاح مباريات المجموعة السابعة من كأس العالم.

وحقق بذلك منتخب مصر نقطته الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

وتقدم منتخب مصر أولا عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 20 قبل أن يتعادل محمد هاني بهدف عكسي في الدقيقة 67.

ويلعب منتخب مصر مباراته المقبلة أمام نيوزيلندا في تمام الرابعة من فجر الإثنين.

النقطة الثالثة

حصل منتخب مصر على نقطته الثالثة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم والمفارقة أن الثلاثة في حضور حسام حسن.

فبعد التعادل أمام هولندا وأيرلندا في نسخة 1990 نجح منتخب مصر في التعادل مع بلجيكا في نسخة 2026.

ويسعى منتخب مصر الذي شارك في 8 مباريات بكأس العالم أن يحقق انتصاره الأول أمام إيران أو نيوزلندا.

أول هدف دولي لإمام

افتتح إمام عاشور أهدافه الدولية في مباراته رقم 30 والتي شهدت مشاركته الأولى في كأس العالم.

وتقدم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق إمام عاشور بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 20 بعد تمريرة محمد صلاح.

وصنع إمام عاشور 5 أهداف في 29 مباراة سابقة قبل أن يفتتح التسجيل الدولي في مباراته الـ 30.

مساهمة ثالثة لصلاح

أصبح محمد صلاح أكثر لاعب يساهم في أهداف لمنتخب مصر بتاريخ كأس العالم بعدما وصل للمساهمة الثالثة.

ووصل صلاح لهدفه الثالث الذي يساهم فيه بعد تسجيل هدفين بكأس العالم 2018 وصناعة هدفا ضد بلجيكا.

ونجح منتخب مصر في الوصول لهدفه السادس في تاريخه بكأس العالم.

التشكيل

بدأ حسام حسن بتغيير وحيد في التشكيل الأساسي لمواجهة بلجيكا عن مباراة البرازيل الودية.

إذ دفع العميد بإمام عاشور أساسيا وجلس محمود تريزيجيه على مقاعد البدلاء.

وقاد الهجوم الثلاثي محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

وتواجد مصطفى شوبير في حراسة مرمى منتخب مصر ليحقق رقما قياسيا بعد أن دخل شوبير قائمة الآباء والأبناء الذي شاركوا في كأس العالم ضمن ثلاثي جديد في نسخة 2026.

وسبق وأن شارك الأب أحمد شوبير مع منتخب مصر في كأس العالم 1990، وبعد 36 عاما يشارك الابن مصطفى شوبير في نسخة 2026 من كأس العالم.

ويشارك ثلاثي من الأبناء الذي سبق وشارك أبائهم في كأس العالم بنسخة 2026 وهم شوبير من مصر وسباستيان برهالتر من منتخب أمريكا وأخيرا لوكا زيدان مع الجزائر نجل أسطورة فرنسا زين الدين زيدان.

بينما بدأ رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا بالثلاثي كيفن دي بروين وجيريمي دوكو ولياندرو تروسارد في التشكيل الأساسي.

وصف المباراة

بدأ اللقاء دون مرحلة جس نبض من الجانبين بحثا عن الهدف المبكر.

وباغت زيكو دفاعات بلجيكا في الدقيقة الثالثة لكن استخلصها الدفاع قبل التسديد.

وفاجأ تروسارد الجميع بتسديدة قوية في الدقيقة السادسة لكن نجح مهند لاشين في استخلاصها.

وفي أول كرة خطيرة نجح كيفن دي بروين الخالي تماما من الرقابة في تسديد كرة قوية بالدقيقة السابعة لكن مرت بجوار القائم الأيمن لمصطفى شوبير.

وتحصل مروان عطية على بطاقة صفراء في الدقيقة 13 بسبب تدخل قوي على ناثان نجوي.

وبعد دقيقة واحدة فقط تحصل تيموثي كاستاني على بطاقة صفراء بسبب التدخل على صلاح.

وشهدت الربع ساعة الأولى تمركز قوي من مدافعي منتخب مصر أمام انطلاقات جيريمي دوكو.

واستغل إمام عاشور تمريرة محمد صلاح خارج منطقة الجزاء وسدد الكرة قوية أرضية على يمين تيبو كورتوا ليفتتح التسجيل لمصر في الدقيقة 20.

وظهرت السيطرة البلجيكية على الكرة بعد هدف مصر بحثا عن التعادل وسط تراجع مصري للدفاع.

واستمرت انطلاقات دوكو لكن أبعد إمام عاشور الكرة بنجاح.

وباغت زيكو دفاع بلجيكا بتسديدة قوية في الدقيقة 33 لكن أبعدها كورتوا بنجاح وحولها لركلة ركنية.

الشوط الثاني

بدأ منتخب بلجيكا بضغط قوي بحثا عن التعادل، وكاد دي بروين أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 53 لبلجيكا من ركلة حرة مباشرة لكن اصطدمت بالقائم الأيمن لشوبير.

وفشل كورتوا في الدقيقة 55 من التصدي لرأسية محمد صلاح لتصل إلى إمام عاشور الذي سددها قوية لكن مرت بعيدة عن مرمى كورتوا.

وأهدر مرموش فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة 60 بعد مهارة فردية لكن تسديدته أعلى العارضة.

ودفع رودي جارسيا بروميلو لوكاكو في الدقيقة 66 الذي نجح مع أول هجمة من التعادل بعد محاولة محمد هاني في اللحاق بالكرة قبل لوكاكو لتصطدم به الكرة وتسكن شباك شوبير.

وأجرى حسام حسن أولى تغييراته في الدقيقة 71 بمشاركة رامي ربيعة بدلا من إمام عاشور.

بينما بعدها بخمس دقائق شارك كل من حمزة عبد الكريم وزيزو بدلا من صلاح وزيكو.

وأنقذ مصطفى شوبير هدفا محققا في الدقيقة 83 بعد تسديدة رائعة من براندون ميتشيل.

وشهدت آخر 10 دقائق خطورة من هنا وهناك لكن دون تسجيل هدف.

عبد الكريم الأصغر

حطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب لومين بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وشارك حمزة عبد الكريم كبديل في المباراة بالدقيقة 78 يعد أن حل بدلا من مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.

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