كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة مناصفة مع بلجيكا بعد حصول كل منهما على أول نقطة.

ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.