كأس العالم - موعد مباراة مصر ضد نيوزيلندا

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:08

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد بلجيكا في كأس العالم تصوير: محمد جمال تاج الدين

يستعد منتخب مصر لمواجهة نيوزيلندا في الجولة الثانية من كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تعادل مع بلجيكا في الجولة الأولى بهدف لكل فريق.

ويحتل منتخب مصر صدارة المجموعة مناصفة مع بلجيكا بعد حصول كل منهما على أول نقطة.

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ويبحث منتخب مصر عن انتصاره الأول في البطولة تاريخيا بعد تحقيق 3 تعادلات و5هزائم.

موعد مباراة مصر المقبلة

مصر ضد نيوزيلندا

الإثنين 22 يونيو

في تمام الرابعة صباحا بتوقيت القاهرة.

ملعب بي سي بليس فانكوفر.

عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 1.

منتخب مصر نيوزيلندا كأس العالم 2026
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