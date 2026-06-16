حمزة عبد الكريم أصغر مصري وعربي يشارك في كأس العالم

الثلاثاء، 16 يونيو 2026 - 00:02

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حمزة عبد الكريم

حطم حمزة عبد الكريم رقما قياسيا في كأس العالم 2026.

حمزة عبد الكريم

النادي : برشلونة

مصر

وتعادل منتخب مصر مع بلجيكا بهدف لكل فريق في مباراة أقيمت على ملعب لومين بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم.

وشارك حمزة عبد الكريم كبديل في المباراة بالدقيقة 78 يعد أن حل بدلا من مصطفى عبد الرؤوف زيكو.

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وأصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب مصري يشارك في تاريخ كأس العالم بعمر 18 عاما و5 أشهر، ليتخطى رقم مصفطى كامل منصور الذي شارك مع مصر في كأس العالم 1934 في عمر 19 عاما و9 أشهر ضد المجر.

كما أصبح حمزة عبد الكريم أصغر لاعب عربي يشارك في تاريخ كأس العالم.

وسيلعب منتخب مصر في الجولة المقبلة ضد نيوزيلندا، بينما يلتقي منتخب بلجيكا مع إيران.

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