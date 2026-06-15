كأس العالم – بعد أحمد فتحي.. محمد هاني يسجل في مرماه ضد بلجيكا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 23:41

كتب : FilGoal

محمد هاني - مصر - بلجيكا - كأس العالم

سجل محمد هاني لاعب منتخب مصر هدفا بالخطأ في مرماه ضد بلجيكا.

وأحرز محمد هاني هدف التعادل في مرماه لصالح بلجيكا في الدقيقة 66.

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ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتشير نتيجة اللقاء إلى التعادل بهدف لكل فريق، بعدما سجل إمام عاشور هدف التقدم للفراعنة.

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يسجل فيها لاعب من منتخب مصر بالخطأ في مرماه خلال بطولة كأس العالم.

وكان أحمد فتحي الظهير الأيمن لمصر قد سجل في مرماه أيضا في نسخة 2014 التي أقيمت في روسيا.

النيران الصديقة أصابت مصر في مونديال 2014 ضد روسيا عن طريق أحمد فتحي.

وافتتح أحمد فتحي النتيجة لصالح روسيا قبل انتهاء المباراة بالخسارة 3-1.

محمد هاني كأس العالم بلجيكا أحمد فتحي روسيا
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