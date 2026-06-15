كأس العالم – بعد أحمد فتحي.. محمد هاني يسجل في مرماه ضد بلجيكا

سجل محمد هاني لاعب منتخب مصر هدفا بالخطأ في مرماه ضد بلجيكا.

وأحرز محمد هاني هدف التعادل في مرماه لصالح بلجيكا في الدقيقة 66.

video:1

التعادل لمنتخب بلجيكا بهدف محمد هاني في مرماه ❌pic.twitter.com/cvFEEsXgLN — FilGoal (@FilGoal) June 15, 2026

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتشير نتيجة اللقاء إلى التعادل بهدف لكل فريق، بعدما سجل إمام عاشور هدف التقدم للفراعنة.

وتعد هذه المرة ليست الأولى التي يسجل فيها لاعب من منتخب مصر بالخطأ في مرماه خلال بطولة كأس العالم.

وكان أحمد فتحي الظهير الأيمن لمصر قد سجل في مرماه أيضا في نسخة 2014 التي أقيمت في روسيا.

النيران الصديقة أصابت مصر في مونديال 2014 ضد روسيا عن طريق أحمد فتحي.

وافتتح أحمد فتحي النتيجة لصالح روسيا قبل انتهاء المباراة بالخسارة 3-1.