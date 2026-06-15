كأس العالم - دي لا فوينتي: افتقدنا الحيوية ضد كاب فيردي.. والكرة رفضت الدخول

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 22:11

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي

يرى لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا أن الكرة كانت ترفض الدخول ضد كاب فيردي.

وتعادل منتخب إسبانيا مع كاب فيردي بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

وقال دي لافوينتي خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "علينا أن نستمر في التأكيد على الفكرة نفسها، لقد صنعنا الكثير من الفرص لكن افتقدنا اللمسة الأخيرة والحسم، هم فريق منظم جدا، ودافعوا بتكتل متأخر وكان من الصعب إيجاد المساحات".

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وتابع "افتقدنا للحركة والحيوية، لكن عندما ترفض الكرة الدخول إلى الشباك، فهي ترفض الدخول ببساطة، كان هناك تسديدات وفرص ورغبة في حسم المباراة مبكرا، ولكننا كنا نعلم أن الأمر صعب جدا وأن الفوز هنا في غاية الصعوبة".

وأضاف "الهدف هو دمج لامين ونيكو ويليامز تدريجيا ومنحهم الدقائف، أنا واثق أنهم سيظهرون بمستوى أفضل في المباريات المقبلة".

وسيلعب منتخب إسبانيا في الجولة الثانية ضد السعودية.

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