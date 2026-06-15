رأس عنيد

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 21:19

كتب : عبد الرحمن فوزي

كاب فيردي ضد إسبانيا

كاب فيردي، باللغة العربية تعني الرأس الأخضر وهي دولة تتواجد بقارة إفريقيا.

وتشارك كاب فيردي للمرة الأولى في بطولة كأس العالم، وواجهت إسبانيا بالفعل في المباراة الأولى، ولكن في تلك المباراة لم يكن الرأس أخضر ولكنه كان رأسا عنيدا تمكن من الحفاظ على نظافة شباكه ضد إسبانيا حتى النهاية.

وتعادل كاب فيردي مع إسبانيا بدون أهداف في مباراة أقيمت على ملعب مرسيدس بنز بالجولة الأولى من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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وتعادل منتخب إسبانيا للمرة الثالثة خلال آخر 4 مباريات، بعد التعادل في وديتين ضد مصر والعراق.

وللتعرف على مدى قوة دفاعات كاب فيردي خلال المباراة، عليك أن تعرف أن ميكيل أويارزابال مهاجم إسبانيا أصبح أول لاعب لا يلمس الكرة خلال أول 30 دقيقة في مباراة بكأس العالم منذ عام 1966.

وحصل كلا المنتخبين على أول نقطة بدور المجموعات خلال النسخة الحالية.

وفشل منتخب إسبانيا في تحقيق الفوز في آخر 4 مباريات بكأس العالم.

الشوط الأول شهد سيطرة كبيرة من إسبانيا على مجريات المباراة ولكن دون خطورة حقيقة.

وأتيحت الفرصة الأولى لإسبانيا بالدقيقة 36 عن طريق تسديدة من بيدري ولكن الحكم أشار لوجود حالة تسلل.

وأهدر فيران توريس فرصة الهدف الأول بغرابة لإسبانيا بالدقيقة 39 بتسديدة في العارضة بعد تمريرة من كوكوريا بالرأس أمام المرمى.

وتألق الحارس فوزينيا في الدقيقة 44 وتصدى لتسديدة من فيران توريس.

وفي الشوط الثاني شارك لامين يامال كبديل بالدقيقة 70 بدلا من جافي ليعود لأول مرة من الإصابة.

وظل صمود كاب فيردي حتى الدقيقة 87 وكاد أويارزابال أن يسجل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ولكن مدافع كاب فيردي تألق في منع الكرة من الوصول للمرمى.

ونجح منتخب كاب فيردي في الخروج بشباك نظيفة دون تشكيل أي خطورة على المرمى ليحصل على النقطة الأولى

وسيلعب منتخب إسبانيا مباراته المقبلة ضد السعودية، بينما يلتقي كاب فيردي مع أورجواي بالجولة الثانية.

كاب فيردي إسبانيا كأس العالم 2026
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