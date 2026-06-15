كأس العالم - حسام حسن: منتخب بلجيكا هو المرشح للفوز لكن هدفنا نتيجة إيجابية

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

مؤتمر حسام حسن في كأس العالم

يرى حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر أن بلجيكا هي المرشحة للفوز على الفراعنة خلال مباراة المنتخبين في كأس العالم.

وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس قبل اللقاء: "سعيد بتواجدي كمدير فني لمنتخب مصر في كأس العالم، بالنسبة لنا الـ3 مباريات صعبة ولكن بالتصنيف فمنتخب بلجيكا هو المرشح للفوز ولديهم لاعبين على أعلى مستوى".

وأضاف "لدينا طموح في تحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات بعض النظر عن اسم المنافس ونحن مستعدون بقوة".

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وأتم تصريحاته "أعمل منذ عامين لتطوير منتخب مصر من كل النواحي ونريد أن يكون لدينا ثقة في أنفسنا لنحقق ما يرضي الشعب المصري".

ويلعب منتخب مصر ضد بلجيكا في الجولة الأولى لمجموعات المونديال وتقام المباراة يوم الإثنين في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

وتقام المباراة في ملعب لومين فيلد في ولاية سياتيل.

ويواجه نيوزلندا في المباراة الثانية 22 يونيو في تمام الرابعة صباحا.

ويختتم مبارياته في دور المجموعات بمواجهة إيران 27 يونيو في تمام السادسة صباحا.

ويقع منتخب مصر في المجموعة التاسعة بجانب بلجيكا وإيران ونيوزيلاندا.

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