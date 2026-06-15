تشكيل بلجيكا - دوكو ودي بروين أساسيان ضد مصر

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 20:44

كتب : FilGoal

جيريمي دوكو

أعلن رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا تشكيل فريقه الأساسي ضد مصر.

وتقام المباراة بعد قليل في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وتلعب المباراة على ملعب لومين في سياتل بأمريكا.

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ويتواجد جيريمي دوكو الجناح الأيسر المهاري بشكل أساسي في مواجهة محمد هاني الظهير الأيمن للفراعنة.

ويلعب كيفن دي بروين كصانع ألعاب خلف المهاجم تشارلس دي كيتيلاري.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس: تيبو كورتوا

الدفاع: توماس مونييه – ناثان نجوي – براندون ميشيلي – تيموثي كاستاني.

الوسط: يوري تييليمانس – أمادو أونانا

أمامهما: لياندرو تروسارد – كيفن دي بروين – جيريمي دوكو.

الهجوم: تشارلس دي كيتيلاري.

ويتواجد منتخبا إيران ونيوزيلندا رفقة مصر وبلجيكا في المجموعة.

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