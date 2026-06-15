تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 20:41

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر - كوت ديفوار

يقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر في مواجهة بلجيكا بكأس العالم 2026، فيما يبدأ مصطفى عبد الرؤوف كأساسي لأول مرة.

وأعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر تشكيل فريقه الذي سيلعب بعد قليل ضد بلجيكا في افتتاح مباريات الفريقين بكأس العالم.

ويفتتح منتخب مصر مبارياته في كأس العالم 2026 بمواجهة بلجيكا على ملعب لومين فيلد بولاية سياتل.

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ويشهد التشكيل تواجد ثلاثي هجومي مكون من محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى عبد الرؤوف "زيكو" الذي يبدأ كأساسي لأول مرة في مباراة رسمية رفقة منتخب مصر بعد التألق والتسجيل في آخر وديتين.

من جهة أخرى، يبدأ ياسر إبراهيم كقلب دفاع بجانب حمدي فتحي، فيما يبدأ إمام عاشور في وسط الملعب بجانب مروان عطية، ومهند لاشين.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي:

حارس: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني - حمدي فتحي - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور.

الهجوم: محمد صلاح - عمر مرموش - مصطفى عبد الرؤوف "زيكو".

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد - محمود صابر - محمود حسن "تريزيجيه"- أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - هيثم حسن - حمزة عبد الكريم

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة السابعة رفقة بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

منتخب مصر بلجيكا كأس العالم 2026
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