الحكم على رافا مير لاعب إشبيلية بالسجن 8 سنوات ونصف

كشفت صحيفة ماركا عن إصدار حكم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف ضد رافا مير لاعب إشبيلية بتهمة الاعتداء الجنسي.

رافا مير النادي : إلتشي

وأدانت المحكمة مير بارتكاب جريمة اعتداء جنسي وأخرى تتعلق بإحداث إصابات، لتقضي بسجنه 7 سنوات عن الاعتداء الجنسي و18 شهرًا إضافية عن تهمة الإصابات.

كما أصدرت المحكمة حكمًا ضد بابلو خارا بالسجن لمدة عامين ونصف، بعد إدانته في قضايا اعتداء جنسي، والإضرار بالسلامة المعنوية، والتسبب في إصابات طفيفة.

وتعود الواقعة إلى الأول من سبتمبر 2024، عندما توجهت سيدتان إلى منزل مير في بلدة بيتيرا قرب فالنسيا، بعدما تعرفتا عليه وعلى خارا في أحد الملاهي الليلية بمدينة فالنسيا.

واعتبرت المحكمة أن رواية الضحيتين هي الرواية المثبتة، بعدما أكدت إحداهما تعرضها لاعتداءين جنسيين من جانب مير داخل المنزل، بينما أدانت خارا بالاعتداء على السيدة الثانية وطردها من المنزل.

وألزمت المحكمة رافا مير بدفع تعويضات للضحية بقيمة 64 ألف يورو، مع منعه من الاقتراب منها لمسافة أقل من 500 متر لمدة 10 سنوات.

من جانبه، علق مير على الحكم عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "لا أتفق مع الحكم وسنطعن عليه خلال الأيام المقبلة، وما زلت أثق في العدالة".

ويظل الحكم غير نهائي حتى الفصل في إجراءات الاستئناف.

وقضى مير الموسم الماضي معارا من إشبيلية إلى إلتشي.

وشارك مير خلال الموسم الماضي مع إلتشي في 29 مباراة وأحرز 8 أهداف.