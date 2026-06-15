الحكم على رافا مير لاعب إشبيلية بالسجن 8 سنوات ونصف

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 19:45

كتب : FilGoal

إشبيلية ضد ريال مدريد

كشفت صحيفة ماركا عن إصدار حكم بالسجن لمدة 8 سنوات ونصف ضد رافا مير لاعب إشبيلية بتهمة الاعتداء الجنسي.

رافا مير

النادي : إلتشي

وأدانت المحكمة مير بارتكاب جريمة اعتداء جنسي وأخرى تتعلق بإحداث إصابات، لتقضي بسجنه 7 سنوات عن الاعتداء الجنسي و18 شهرًا إضافية عن تهمة الإصابات.

كما أصدرت المحكمة حكمًا ضد بابلو خارا بالسجن لمدة عامين ونصف، بعد إدانته في قضايا اعتداء جنسي، والإضرار بالسلامة المعنوية، والتسبب في إصابات طفيفة.

أخبار متعلقة:
للعنصرية على الهلالي.. ماركا: تقرير حكم مباراة إلتشي أمام إسبانيول يدين رافا مير عودة رافا مير لتدريبات فالنسيا بعد إخلاء سبيله القبض على رافا مير لاعب فالنسيا تقرير: مينديز يعرض رافا مير على برشلونة

وتعود الواقعة إلى الأول من سبتمبر 2024، عندما توجهت سيدتان إلى منزل مير في بلدة بيتيرا قرب فالنسيا، بعدما تعرفتا عليه وعلى خارا في أحد الملاهي الليلية بمدينة فالنسيا.

واعتبرت المحكمة أن رواية الضحيتين هي الرواية المثبتة، بعدما أكدت إحداهما تعرضها لاعتداءين جنسيين من جانب مير داخل المنزل، بينما أدانت خارا بالاعتداء على السيدة الثانية وطردها من المنزل.

وألزمت المحكمة رافا مير بدفع تعويضات للضحية بقيمة 64 ألف يورو، مع منعه من الاقتراب منها لمسافة أقل من 500 متر لمدة 10 سنوات.

من جانبه، علق مير على الحكم عبر حسابه على إنستجرام قائلًا: "لا أتفق مع الحكم وسنطعن عليه خلال الأيام المقبلة، وما زلت أثق في العدالة".

ويظل الحكم غير نهائي حتى الفصل في إجراءات الاستئناف.

وقضى مير الموسم الماضي معارا من إشبيلية إلى إلتشي.

وشارك مير خلال الموسم الماضي مع إلتشي في 29 مباراة وأحرز 8 أهداف.

إشبيلية الدوري الإسباني إلتشي رافا مير
نرشح لكم
ريال مدريد يعلن ضم كوكوريا لمدة 6 مواسم تقارير: سامي خضيرة يساعد مورينيو في تدريب ريال مدريد سيقص شعره؟ رومانو: ريال مدريد يتفق مع تشيلسي على ضم كوكوريا آس: رغم اقترابه من نيوكاسل.. ريال مدريد ينجح في الاحتفاظ ببند حق شراء فيكتور مونيوز سبورت: ريال مدريد دخل سباق التعاقد مع كوكوريا كأس العالم – فينيسوس يقود ريال مدريد للتعادل مع بايرن ميونيخ سكاي: باريس سان جيرمان مهتم بالتعاقد مع فيران توريس تجربته الثانية في أوروبا.. مارتن أنسيلمي مدربا لـ إلتشي
أخر الأخبار
تشكيل بلجيكا - دوكو ودي بروين أساسيان ضد مصر 13 دقيقة | في المونديال
تشكيل منتخب مصر - صلاح وزيكو يقودان الهجوم.. وحمدي فتحي قلب دفاع ضد بلجيكا 16 دقيقة | في المونديال
بعد أيام من إعلان الهلال تمديد عقده.. ريجيكامب مدربا لـ الترجي ساعة | الكرة الإفريقية
الحكم على رافا مير لاعب إشبيلية بالسجن 8 سنوات ونصف ساعة | الدوري الإسباني
انضمام ياسر رضوان للجهاز الفني الجديد لـ الأهلي ساعة | الدوري المصري
"مرحبا بك في نادي القرن".. الأهلي يعلن تعيين عموتة مدربا للفريق ساعة | الدوري المصري
كأس العالم – محمود عاشور حكما لتقنية الفيديو في مباراة النمسا ضد الأردن ساعة | في المونديال
انتهت كأس العالم - إسبانيا (0)-(0) كاب فيردي 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 اتحاد الكرة يتضامن مع اتحادات إفريقيا ضد تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/531008/الحكم-على-رافا-مير-لاعب-إشبيلية-بالسجن-8-سنوات-ونصف