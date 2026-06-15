انضمام ياسر رضوان للجهاز الفني الجديد لـ الأهلي

كشف مصدر من النادي الأهلي عن المدرب المصري الذي سيتواجد برفقة حسين عموتة في تدريب الفريق.

وأعلن الأهلي تعيين المغربي حسين عموتة كمدير فني للفريق بداية من الموسم المقبل.

وقال المصدر لـ FilGoal.com: "ياسر رضوان سيتواجد كمدرب مساعد في الجهاز الفني لحسين عموتة".

وتابع "المدرب المغربي سيجلب برفقته 4 أفراد بالجهاز الفني وسيكون الراتب الإجمالي للجهاز 145 ألف دولار شهريا.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق أن عموتة وقع العقود في حضور وفد الأهلي الذي سافر للتعاقد مع المدرب المغربي.

وخلال جلسة التوقيع جمع وفد الأهلي اجتماع عبر "زووم" مع باقي أفراد الجهاز الفني لعموتة من أجل التعارف عليهم.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.