خبر في الجول – القناة يتمم اتفاقه مع حسن الشاذلي لضمه
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 18:48
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي القناة اتفاقه مع حسن الشاذلي لاعب كهرباء الإسماعيلية السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
حسن الشاذلي
النادي : كهرباء الإسماعيلية
وحسبما علم FilGoal.com، فإن القناة أتم اتفاقه مع الشاذلي لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.
وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 32 مباراة مع كهرباء الإسماعيلية وصنع 7 أهداف وسجل هدفين.
ويتولى عبد الناصر محمد مهمة تدريب القناة في الوقت الحالي.
وصعد القناة للدوري الممتاز بعدما تصدر بطولة دوري المحترفين بالموسم المنصرم.
فيما هبطت أندية: الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.
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