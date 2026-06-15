خبر في الجول – القناة يتمم اتفاقه مع حسن الشاذلي لضمه

أتم نادي القناة اتفاقه مع حسن الشاذلي لاعب كهرباء الإسماعيلية السابق لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن القناة أتم اتفاقه مع الشاذلي لضمه في صفقة انتقال حر لمدة 3 مواسم.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 31 عاما 32 مباراة مع كهرباء الإسماعيلية وصنع 7 أهداف وسجل هدفين.

ويتولى عبد الناصر محمد مهمة تدريب القناة في الوقت الحالي.

وصعد القناة للدوري الممتاز بعدما تصدر بطولة دوري المحترفين بالموسم المنصرم.

فيما هبطت أندية: الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلي إلى دوري المحترفين.