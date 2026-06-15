أتالانتا يعلن تعيين ماوريسيو ساري مدربا للفريق
الإثنين، 15 يونيو 2026 - 18:37
كتب : FilGoal
أعلن نادي أتالانتا تعيين ماوريسيو ساري مدربا للفريق.
ولم يكشف أتالانتا عن مدة التعاقد مع صاحب الـ 67 عاما.
ويأتي تعيين ساري كمدرب لأتالانتا خلفا لرافاييلي بالادينو الذي رحل عن تدريب الفريق بنهاية الموسم.
وكان ساري قد قضى الموسم الماضي مدربا للاتسيو قبل أن يفسخ التعاقد بالتراضي بين الطرفين.
واحتل لاتسيو المركز التاسع في جدول الترتيب برصيد 54 نقطة تحت قيادة ساري خلال الموسم المقبل.
كما وصل الفريق لنهائي كأس إيطاليا قبل الخسارة من إنتر.
وأنهى أتالانتا الدوري الإيطالي بالمركز السابع ليتأهل للمشاركة في دوري المؤتمر الأوروبي.
وسبق لساري التتويج مع تشيلسي ببطولة الدوري الأوروبي.
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