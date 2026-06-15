كأس العالم - مهاجم السعودية: سنظهر هويتنا الحقيقية أمام أوروجواي

أكد فراس البريكان مهاجم المنتخب السعودي أن الأخضر سيظهر هويته الحقيقية في مواجهة أوروجواي في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026.

وذلك في اللقاء الذي يجمع المنتخبين في مستهل مشوارهما بكأس العالم 2026 صباح الثلاثاء.

وقال البريكان في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "استعداداتنا تسير بأفضل صورة، وبإذن الله سنظهر هويتنا الحقيقية في مباراة أوروجواي".

وعن أهمية الخبرة في مثل هذه المواجهات، قال: "الخبرة تؤدي دورًا مهمًا بطبيعة الحال، ولدينا لاعبون يملكون خبرات كبيرة، وسبق لهم خوض تجارب في كأس العالم، ونأمل أن يظهر أثر ذلك في المباراة المقبلة".

وتحدث مهاجم الأخضر عن الفترة القصيرة التي قضاها الجهاز الفني مع اللاعبين، قائلًا: "المدرب تولى المهمة منذ فترة قصيرة، ويسعى إلى تطبيق أسلوبه بأفضل صورة ممكنة. لم يكن لديه وقت طويل للعمل، لكن المباريات التي لعبناها أفادتنا كثيرًا".

وعن الجاهزية البدنية وتأثير الأجواء المناخية، قال: "نحن في نهاية الموسم، وأعتقد أن جميع المنتخبات جاهزة بدنيًا، لكن الأجواء قد تتسبب في بعض الإرهاق للاعبين. ومع ذلك، نحن جاهزون من الناحية البدنية".

وتابع "الانسجام بين اللاعبين موجود دائمًا، وبغض النظر عن الأمور الإدارية أو الفنية خارج الملعب، فإن تركيزنا ينصب على أداء دورنا وتنفيذ المطلوب منا داخله".

وأشار إلى أن الفوز التاريخي على الأرجنتين في مونديال قطر 2022 يمثل حافزًا إضافيًا للاعبين، قائلًا: "مباراة الأرجنتين تعد حافزًا كبيرًا لنا".

ووجه البريكان رسالة إلى الجماهير السعودية، قال فيها: "نشكر جماهيرنا، فهم يقفون معنا دائمًا ويساندوننا باستمرار، وبإذن الله لن نخذلهم في مباراة أوروجواي".

وعن التطور في الجانب الهجومي للمنتخب، قال: "هناك تحسن في الجانب الهجومي، ونتطلع إلى الظهور بصورة أفضل خلال المباريات المقبلة".

ويلعب المنتخبان ضمن مجموعة واحدة مع كاب فيردي وإسبانيا.