منافس مصر - منتخب نيوزيلندا يستبدل مهاجمه في القائمة بسبب الإصابة

قرر منتخب نيوزيلندا استغلال فرصة استبدال أحد لاعبيه قبل أول مباراة له في كأس العالم.

ويفتتح المنتخب النيوزيلندي مبارياته في المونديال بمواجهة إيران في الرابعة من صباح الثلاثاء.

وتقرر استبعاد المهاجم مات جاربيت بسبب الإصابة.

ودخل لوجان روجيرسون مهاجم أوكلاند سيتي بدلا منه في القائمة.

ويحق لكل منتخب استبدال أحد لاعبيه في القائمة بسبب الإصابة، قبل 24 ساعة من أول مباراة.

ويتواجد منتخب نيوزيلندا ضمن المجموعة السابعة بنسخة 2026 رفقة مصر وبلجيكا وإيران.

وتشارك نيوزيلندا في كأس العالم للمرة الثالثة بعد نسختي (إسبانيا 1982) و (جنوب إفريقيا 2010).

وجاءت قائمة منتخب نيوزيلندا النهائية لكاس العالم كالتالي:

حراسة المرمى: ماكس كروكومب (ميلوول) - أليكس بولسن (ليخيا جدانسك)، مايكل وود (أوكلاند إف سي)

الدفاع: تيم باين (ويلينجتون فينيكس) - فرانسيس دي فريس (أوكلاند إف سي) - تايلر بيندون (نوتنجهام فورست) - مايكل بوكسال (مينيسوتا يونايتد) - ليبيراتو كاكاسي (ريكسهام) - ناندو بيناكر (أوكلاند إف سي) - فين سورمان (بورتلاند تيمبرز) - كالان إليوت (أوكلاند إف سي) - تومي سميث (برينتري تاون).

الوسط: جو بيل (فايكينج)، ماركو ستامينيتش (سوانزي سيتي)، أليكس روفر (ويلينجتون فينيكس)، رايان توماس (بي إي سي زفولي)، لاكلان بايليس (نيوكاسل جيتس)

الهجوم: لوجان روجيرسون (أوكلاند إف سي) - كريس وود (نوتنجهام فورست) - ساربريت سينج (ويلينجتون فينيكس) - إيلي جاست (ماذرويل) - كوستا بارباروسيس (ويسترن سيدني واندررز) - بن واين (بورت فايل) - بن أولد (سانت إيتيان) - كالوم ماكاوات (سيلكيبورج) - جيسي راندال (أوكلاند إف سي)

وتضم قائمة منتخب نيوزلندا 6 لاعبين من نادي أوكلاند إف سي وهو ناد نيوزلاندي يشارك في منافسات الدوري الأسترالي.

أوكلاند إف سي هو ناد مختلف عن أوكلاند سيتي دائم التواجد في كأس العالم للأندية.

وسيلتقي منتخب مصر مع نيوزيلندا في الرابعة صباحا من يوم 22 يونيو المقبل في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لكأس العالم.