ظهير تونس: عندما ترتكب هفوات فادحة تدفع الثمن غاليا

الإثنين، 15 يونيو 2026 - 15:04

كتب : FilGoal

ألكسند إيزاك - السويد ضد تونس

يؤمن لمحمد أمين بن حميدة مدافع تونس أن الهفوات الفادحة تسببت في الهزيمة أمام منتخب السويد بنتيجة 5-1 في أولى مباريات كأس العالم.

وقال بن حميدة في تصريحات نشرتها إذاعة موزاييك التونسية: "تكبدنا هزيمة عريضة نتيجة جزئيات بسيطة تمثلت في الاخطاء المرتكبة".

وأضاف "في المستوى العالي وأمام منتخب مثل السويد حين ترتكب هفوات فادحة فانك تدفع الثمن غاليا".

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وتابع بن حميدة "نعتذر للجمهور التونسي بعد هذه الهزيمة، منتخب السويد كان أكثر شراسة واستغل كل الهفوات المرتكبة".

وأتم "سنسعى للتعويض والتدارك في المباراة القادمة ويتعين علينا التركيز أكثر مستقبلا".

وألحق منتخب السويد بنظيره التونسي أثقل هزيمة في تاريخ مشاركات نسور قرطاج بكأس العالم.

وسجل أهداف السويد كل من ياسين العياري (ثنائية) وألكسندر إيزاك وجيوكيريس وماتياس سفانبيرج.

ورفض العياري ذو الأصول التونسية الاحتفال بهدفه الأول في شباك نسور قرطاج.

وسجل عمر رقيق هدف تونس الوحيد.

وخسر منتخب تونس مباراته الافتتاحية في كأس العالم للمرة الرابعة من أصل 7 مشاركات.

تعرض منتخب تونس للهزيمة رقم 11 في تاريخ مشاركاته في كأس العالم من أصل 19 مباراة.

وكانت الهزيمة من السويد بخمسة أهداف مقابل هدف واحد بالنسخة الحالية هي الأثقل من بين 11 هزيمة.

وسبق وأن خسر منتخب تونس بخماسية في كأس العالم وكان ذلك أمام بلجيكا في 2018 لكن بنتيجة 5-2.

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